Qui sont les trois candidats d'Afrique de l'Est sont en lice pour devenir président de la Commission de l'Union africaine, à un moment charnière pour l'organisation continentale sur fond de conflits régionaux ?

Raila Odinga

Opposant historique, le Kényan Raila Odinga fait figure de favori de cette élection, après avoir mené une campagne tonitruante et reçu le soutien officiel de nombreux chefs d'Etats, dont son président William Ruto.

Mais son âge, 80 ans, pourrait handicaper celui qui a été cinq fois candidat malheureux à la présidence du Kenya, et a en novembre, dans un entretien accordé à l'AFP, laissé une porte ouverte à une nouvelle candidature en 2027, tout en assurant vouloir se "concentrer pour travailler pour l'Union africaine".

Engagé au début des années 1980 contre le régime de parti unique au Kenya, Raila Odinga a été arbitrairement détenu pendant près de huit ans, sans procès, entre 1982 et 1991. Après un bref exil en Norvège, il est ensuite entré au Parlement kényan lors des premières élections multipartites de 1992.

Mahamoud Ali Youssouf

Ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005, Mahamoud Ali Youssouf est un diplomate de carrière, très proche du président Ismaïl Omar Guelleh.

Cet homme de 59 ans qui parle français, anglais et arabe, a mis l'accent sur ses compétences d'équilibriste dans une campagne menée à bas bruit.

Lors d'un entretien avec l'AFP en décembre, Mahmoud Ali Youssouf avait évoqué un "problème de gouvernance" dans certains pays africains, évoquant notamment ceux qui ont été secoués ces dernières années par des coups d'Etat.

Richard Randriamandrato

L'ancien ministre malgache des Affaires étrangères a mené une campagne discrète, après son dépôt de candidature en dernière minute en août dernier.

Richard Randriamandrato, 55 ans, a occupé le poste de chef de la diplomatie de Madagascar de mars à octobre 2022, lorsqu'il a été limogé de son poste après avoir voté une résolution à l'ONU condamnant les annexions de la Russie en Ukraine.

M. Randriamandrato a également été ministre des Finances de la grande île de l'océan Indien.

Comment le président de la commission de l'UA est désigné ?

Selon les informations partagées sur X par l'UA :

Le Conseil Exécutif élit et nomme les commissaires lors de sa session des 12 et 13 février 2025.

L'Assemblée des chefs d'État et de Gouvernement élit et nomme le Président et le Vice-Président au cours de sa session des 15 et 16 février 2025.

Lors de l'élection du président, du vice-président et des commissaires, le vote se poursuit jusqu'à ce qu'un des candidats obtienne la majorité des deux tiers.

Le processus de vote commence par l'inscription de tous les candidats sur le bulletin de vote. Le vote a lieu trois fois et si le troisième tour n'est pas concluant et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité des deux tiers, le tour suivant est limité aux deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.