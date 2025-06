Les rebelles du M23, prétendument soutenus par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, revendiquent le contrôle de l'aéroport stratégique de Kavumu qui dessert Bukavu, la deuxième ville de la région, ont déclaré vendredi l'alliance rebelle et une source de la sécurité civile.

Le groupe armé tente de progresser vers Bukavu depuis qu'il s'est emparé de Goma, la plus grande ville de l'est du Congo, à la fin du mois dernier.

La prise de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, représenterait une expansion sans précédent du territoire contrôlé par le M23 et porterait un nouveau coup à l'autorité de Kinshasa dans l'est du pays.

"La ville de Bukavu ne peut plus tenir", a confié une source de la société civile à Bukavu.

Aéroport fermé

Deux personnes travaillant à l'aéroport, principalement utilisé par les ONG et les vols militaires, ont déclaré à Reuters plus tôt dans la journée de vendredi qu'il avait été effectivement fermé. Les forces congolaises avaient déjà retiré des équipements, notamment des drones et des avions militaires.

Un porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo qui comprend le M23 a déclaré dans un message sur X que les rebelles contrôlaient l'aéroport et les zones environnantes.

Un membre de la sécurité civile a confirmé cette information à Reuters, tandis qu'une source de l'ONU, une source diplomatique et une source au sein du M23 ont déclaré plus tôt que les rebelles avaient atteint l'aéroport.

Tshisekedi en Allemagne

Le président congolais Félix Tshisekedi, quant à lui, cherche un soutien international pour mettre fin à la crise.

Il s'est envolé pour l'Allemagne afin de participer à la Conférence de Munich sur la sécurité, a indiqué la présidence dans un communiqué publié vendredi sur les réseaux sociaux. Une source à la présidence a ajouté qu'il se rendrait à Addis-Abeba vendredi soir pour assister au sommet de l'Union africaine samedi.

Le conflit figurera en bonne place à l'ordre du jour de la réunion annuelle de deux jours organisée dans la capitale éthiopienne.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés s'est inquiétée vendredi de la "détérioration rapide" de la situation, déclarant que la guerre avait laissé quelque 350000 personnes déplacées sans toit au-dessus de leur tête.

Coups de feu à Kavumu

Dans une vidéo tournée à Kavumu par un habitant et vue par Reuters, on voit des hommes en treillis militaire marcher dans la ville tandis que l'on entend des coups de feu.

Plus tôt dans la journée de vendredi, les rebelles se sont emparés de la ville de Katana, située à 11 km de Kavumu, où se trouve l'aéroport, selon trois sources.

Une vidéo prise par un habitant de Katana montre également des hommes armés marchant dans cette ville.

"Les soldats du M23 bloquent la route et se dirigent vers Kavumu - ils ont déjà le contrôle de Katana", a déclaré l'habitant.

Selon trois personnes, la ville de Kabamba, au nord de Katana, a été prise jeudi.

Alors que les combats font rage dans l'Est, une présence militaire plus importante a également été visible dans la capitale du pays, Kinshasa, à quelque 1600 km à l'ouest de Goma, au cours de la semaine écoulée, a constaté un journaliste de Reuters.

Après la chute de Goma, des manifestants à Kinshasa ont attaqué un complexe de l'ONU et des ambassades, notamment celles du Rwanda, de la France et des États-Unis, pour exprimer leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une ingérence étrangère. Des pillards ont saccagé l'ambassade du Kenya.

