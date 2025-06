Le Trésor américain a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, en raison de "son rôle central dans le soutien du Rwanda au M23".

Il a également sanctionné Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23 et de l’AFC, ainsi que deux entreprises qu'il contrôle, Kingston Fresh et Kingston Holding.

Kinshasa salue ces sanctions américaines contre le général James Kabarebe, ministre rwandais de l’intégration régionale et contre le porte-parole du mouvement terroriste M23.

"Ceci marque le début d’une longue série de sanctions que nous voulons plus robustes de la part du Conseil de Sécurité, de l’Union Européenne et d’autres partenaires afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles sur notre sol", a réagi Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement congolais

Des rôles clés dans le conflit

"L'action d'aujourd'hui souligne notre intention de demander des comptes aux principaux responsables et dirigeants tels que Kabarebe et Kanyuka, qui permettent aux RDF et au M23 de mener leurs activités déstabilisatrices dans l'est de la RDC", a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire d'État par intérim au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.

D'après lui, les États-Unis demeurent engagés à garantir une résolution pacifique de ce conflit.

"James Kabarebe est une figure politique et militaire centrale et a joué des rôles clés dans les conflits en RDC au cours des trois dernières décennies", ajoute Smith.

Le département de Trésor américain affirme que "Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de l’armée rwandaise (RDF) au groupe armé".

"Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minérales de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minéraux extraits des sites miniers de la RDC en vue de leur exportation éventuelle depuis le Rwanda", réitère le département de Trésor américain.

Pour sa part, Lawrence Kanyuka, de nationalité congolaise et britannique, est sanctionné en tant que porte-parole du M23, un groupe rebelle qui contrôle plusieurs territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Washington exige le retrait des RDF

Ces sanctions entraînent le gel de tous les biens et intérêts de James Kabarebe et Lawrence Kanyuka aux États-Unis.

Les tensions persistent dans l'Est de la RDC, où le M23 étend son contrôle. La communauté internationale intensifie les pressions, mais la situation reste instable.

Les États-Unis appellent le Rwanda à rejoindre les négociations du processus de Luanda et à cesser son soutien au M23, tout en retirant ses troupes du territoire congolais.

