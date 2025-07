Erdogan : La tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 a marqué l'un des tournants de l'histoire

"Dans la nuit du 15 juillet 2016, la vérité selon laquelle la Turquie est plus que la Turquie elle-même a été une fois de plus clairement et très fortement comprise", a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan.