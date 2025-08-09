La Turquie et le Sénégal ont mené des discussions visant à augmenter leur volume d'échanges bilatéraux à 1 milliard de dollars dans un premier temps, puis à 3 milliards de dollars à terme.

Cet objectif, fixé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, a été au centre des discussions lors du Forum économique Turquie–Sénégal qui s'est tenu vendredi à Istanbul.

Les échanges au forum ont porté sur l'exploration des opportunités de coopération dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que dans les secteurs de l'industrie de défense et des énergies renouvelables.

Le forum s'est tenu un jour après que le président Erdogan a accueilli le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Ankara.