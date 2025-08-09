La Turquie et le Sénégal ont mené des discussions visant à augmenter leur volume d'échanges bilatéraux à 1 milliard de dollars dans un premier temps, puis à 3 milliards de dollars à terme.
Cet objectif, fixé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, a été au centre des discussions lors du Forum économique Turquie–Sénégal qui s'est tenu vendredi à Istanbul.
Les échanges au forum ont porté sur l'exploration des opportunités de coopération dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que dans les secteurs de l'industrie de défense et des énergies renouvelables.
Le forum s'est tenu un jour après que le président Erdogan a accueilli le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Ankara.
Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a déclaré que les projets en cours dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'alimentation et de l'industrie de défense renforçaient les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays.
"Nous sommes déterminés à porter notre amitié profonde avec le Sénégal vers l'avenir grâce au commerce et aux investissements mutuels dans le cadre du principe gagnant-gagnant", a-t-il affirmé lors du forum auquel assistait le Premier ministre sénégalais.
Le ministre Bolat a annoncé que le Forum économique et commercial Turquie–Afrique se tiendra cette année les 16 et 17 octobre à Istanbul, avec la participation de 54 pays africains.
Ces dernières années, la Turquie a consolidé sa présence en Afrique, à un moment où de nombreux pays africains se détournent de leurs anciens colonisateurs.