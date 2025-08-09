TURQUIE
2 min de lecture
La Turquie et le Sénégal visent à porter le volume des échanges commerciaux à 3 milliards de dollars
Le Forum d'affaires Turquie-Sénégal a discuté des étapes visant à approfondir davantage la coopération économique entre les deux pays.
La Turquie et le Sénégal visent à porter le volume des échanges commerciaux à 3 milliards de dollars
La Turquie et le Sénégal ont convenu de renforcer les cadres commerciaux et juridiques pour les investissements. / Others
9 août 2025

La Turquie et le Sénégal ont mené des discussions visant à augmenter leur volume d'échanges bilatéraux à 1 milliard de dollars dans un premier temps, puis à 3 milliards de dollars à terme.

Cet objectif, fixé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, a été au centre des discussions lors du Forum économique Turquie–Sénégal qui s'est tenu vendredi à Istanbul.

Les échanges au forum ont porté sur l'exploration des opportunités de coopération dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que dans les secteurs de l'industrie de défense et des énergies renouvelables.

Le forum s'est tenu un jour après que le président Erdogan a accueilli le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Ankara.

Nos recommandations

Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a déclaré que les projets en cours dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'exploitation minière, de l'alimentation et de l'industrie de défense renforçaient les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays.

"Nous sommes déterminés à porter notre amitié profonde avec le Sénégal vers l'avenir grâce au commerce et aux investissements mutuels dans le cadre du principe gagnant-gagnant", a-t-il affirmé lors du forum auquel assistait le Premier ministre sénégalais.

Le ministre Bolat a annoncé que le Forum économique et commercial Turquie–Afrique se tiendra cette année les 16 et 17 octobre à Istanbul, avec la participation de 54 pays africains.

Ces dernières années, la Turquie a consolidé sa présence en Afrique, à un moment où de nombreux pays africains se détournent de leurs anciens colonisateurs.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us