Par Nuri Aden

La lune représentait une nouvelle frontière, Internet n’était encore qu’un concept naissant, les Nations Unies comptaient seulement 126 membres, et l’Afrique traversait une période de décolonisation lorsque les Somaliens se sont préparés pour la dernière fois à voter lors d’une élection directe en 1969.

C’était deux ans après que le premier président de la nation d’Afrique de l’Est, Aden Abdulle Osman Da’ar, ait accepté sa défaite électorale, ouvrant la voie à ce qu’il espérait, comme beaucoup d’autres, être une transition rapide et fluide vers une démocratie durable.

Cela fait plus de cinq décennies que l’on attend que la promesse d’un système démocratique pleinement fonctionnel prenne forme.

Alors que la Somalie se prépare à une élection directe basée sur le principe « une personne, une voix » – un processus historique d’enregistrement des électeurs a récemment débuté – un enthousiasme général se fait sentir quant à la perspective d’approfondir la démocratie dans un pays en voie de sortie du conflit.

Le fait que l’enregistrement des électeurs ait commencé dans la région de Banadir à Mogadiscio, notamment dans le district de Shangaani, malgré les préoccupations sécuritaires, a conduit les analystes à penser que l’exercice se poursuivra comme prévu.

Le Premier ministre Hamza Abdi Barre a visité le site d’enregistrement, faisant la queue aux côtés des citoyens et d’autres dirigeants somaliens pour encourager les électeurs à inscrire leurs noms sur les listes.

« Ceux qui prétendaient que ce pays ne pouvait pas organiser des élections crédibles ont été démentis par la forte participation. Les politiciens et les futurs dirigeants doivent maintenant convaincre le public avec leurs manifestes et leurs bilans », a déclaré Barre.

La ministre des affaires familiales et des droits de l’homme, Khadija Mohamed Al-Makhzoumi, est devenue la première membre du gouvernement à s’enregistrer officiellement.

« La participation du public était véritablement inspirante. Les citoyens se sont présentés en grand nombre pour revendiquer leur droit constitutionnel de voter – l’un des piliers des droits de l’homme. La Somalie écrit l’histoire. C’est la démocratie en action. Insha Allah, la Somalie réussira », a-t-elle déclaré.

Selon le ministre des ports et des transports maritimes, Abdulkadir Mohamed Nur, un système électoral « une personne, une voix » « élimine le manque de responsabilité » et pose les bases d’une élection libre et équitable.

Malgré des attentes croissantes, des défis subsistent. Deux États membres fédéraux centraux, le Puntland et le Jubaland, ont suspendu leur coopération avec le gouvernement central.

Le gouverneur régional de Gedo, Mohamed Hussein Al-Qaadi, a souligné les tensions et les obstacles sur le chemin des élections. « Ils ne peuvent pas organiser des élections dans cette région car aucun organe électoral unifié n’existe. Nous ne voyons pas de scrutin se tenir dans la région de Gedo. »

L’ancien président Mohamed Abdullahi Farmaajo a mis en garde contre des actions électorales divisives, soulignant l’importance de l’unité pour garantir que la démocratie prospère.

« Les élections et les changements constitutionnels qui excluent le Puntland, le Jubaland et une partie de la classe politique reviennent à ignorer l’unité et la solidarité de la nation », a-t-il déclaré.

Mais le président Hassan Sheikh Mohamud est confiant que la démocratie triomphera en Somalie à terme.

« La Somalie a tourné la page, établi des institutions, a sa propre Constitution, et se prépare actuellement à organiser une élection une personne, une voix. Cela fait 56 ans que nous n’avons pas eu de suffrage universel », a-t-il déclaré.

Sensibilisation massive

La Commission nationale indépendante des élections et des frontières (NIEBC), dirigée par le président Abdikarim Ahmed Hassan, a fixé la période du 20 janvier au 21 avril pour l’enregistrement des partis politiques en vue du vote historique.

Pour se qualifier, les partis doivent compter au moins 10 000 membres.

Environ 800 centres à travers le pays ont été identifiés pour les élections à Mogadiscio (région de Banadir), Hirshabelle, Galmudug, Jubaland, South West State et SSC-Khaatumo.

La NIEBC a rationalisé les districts électoraux, passant de 95 avant 1991 à 65, rendant la gestion des élections plus réalisable.

La commission a déployé une technologie avancée d’enregistrement numérique pour faciliter le vote et a fourni une formation approfondie au personnel électoral.

Avec seulement un an restant au mandat du président Mohamud, des politiciens somaliens influents – y compris d’anciens premiers ministres Omar Abdirashid Ali Sharmarke et Abdiweli Mohamed Ali Gaas, ainsi que l’ancien président du Sud-Ouest Sharif Hassan Sheikh Aden – ont soutenu les dialogues nationaux dirigés par le gouvernement pour combler les divisions politiques.

En août 2024, le cabinet fédéral a adopté à l’unanimité le projet de loi sur les associations et partis politiques ainsi que le projet de loi électorale nationale, marquant des progrès législatifs significatifs en vue des élections prévues pour juin.

Histoire mouvementée

Depuis son indépendance, la Somalie a eu neuf présidents et dix élections présidentielles. Seuls deux – Aden Abdulle Osman et Abdirashid Ali Sharmarke – ont été élus directement par vote populaire.

Le transfert de pouvoir sans heurts d’Osman à Sharmarke après sa défaite en 1967 a marqué une première.

Cependant, les progrès démocratiques prometteurs de la Somalie ont été brusquement interrompus en 1969 lorsque Sharmarke a été assassiné, suivi immédiatement d’un coup d’État militaire.

Les élections parlementaires organisées plus tôt cette année-là, disputées par environ 64 partis politiques, ont été entachées d’accusations de fraude électorale généralisée et de fragmentation politique, devenant finalement les dernières élections multipartites pendant des décennies.

Après l’effondrement du gouvernement central somalien en 1991 au milieu de la guerre civile, les élections indirectes sont devenues la norme.

En 2012, la Somalie a repris les élections parlementaires, sélectionnant les députés par l’intermédiaire de 135 anciens traditionnels des principaux clans.

Cette élection indirecte basée sur des délégués s’est élargie à 14 025 représentants en 2016, augmentant encore lors des élections de 2022, avec les 275 membres élus de l’Assemblée populaire et 54 sénateurs choisissant conjointement le président.

Alors que la Somalie cherche à rétablir une démocratie directe par le suffrage universel malgré des complexités politiques et des tensions régionales, les observateurs espèrent que le résultat en vaudra la peine.

Si les aspirations démocratiques renouvelées de la Somalie se concrétisent, cela ouvrira la voie à une Corne de l’Afrique stable.