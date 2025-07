Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé en Azerbaïdjan pour participer au 17e sommet de l'Organisation de Coopération Économique (ECO), un forum régional clé visant à renforcer les liens économiques entre les États membres.

Le sommet se tient dans la ville de Khankendi, située dans la région du Karabakh. Vendredi, Erdogan a d'abord atterri à Fuzuli avant de se rendre dans la ville hôte.

Il est accompagné de plusieurs hauts responsables turcs, notamment le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre du Commerce Omer Bolat, le ministre des Transports et des Infrastructures Abdulkadir Uraloglu, ainsi que la ministre de la Famille et des Services sociaux Mahinur Ozdemir Göktas.

Erdogan devrait prononcer un discours lors du sommet, où les dirigeants des 10 pays membres de l'ECO discuteront du renforcement de la coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, l'énergie, les transports et d'autres domaines stratégiques.

Une plateforme stratégique

Fondée en 1985 par la Turquie, l'Iran et le Pakistan, l'ECO s'est élargie pour devenir une organisation régionale plus vaste, avec l'adhésion des pays d'Asie centrale et du Caucase du Sud après l'effondrement de l'Union soviétique.

Ses sommets servent de plateforme pour promouvoir l'intégration économique, la connectivité régionale et le dialogue politique.

La réunion de cette année intervient dans un contexte de forte attention géopolitique sur le Caucase du Sud, notamment après la restauration complète par l'Azerbaïdjan du contrôle sur le Karabakh l'année dernière, après des décennies de conflit avec l'Arménie.

La Turquie, alliée proche de l'Azerbaïdjan, a soutenu Bakou dans ses efforts de développement post-conflit et dans l'expansion des corridors de transport reliant l'Asie et l'Europe, notamment via le projet du Corridor Central.

La participation d'Erdogan souligne l'engagement continu d'Ankara envers la coopération régionale et son partenariat stratégique croissant avec l'Azerbaïdjan.