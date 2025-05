Par Pauline Odhiambo

Faith Nalubega, mère de trois enfants dans l'Ouganda rural, dépend depuis des années des moustiquaires gratuites et des médicaments fournis par une clinique de quartier pour protéger ses enfants du fléau du paludisme.

Le mois dernier, lorsque son plus jeune fils, Kato, âgé de quatre ans, a commencé à avoir de la fièvre, elle l'a emmené comme d'habitude à la clinique pour des examens et des médicaments.

À sa grande surprise, les rayons de la pharmacie interne étaient vides. Le personnel lui a dit que les stocks étaient épuisés et qu'ils ne seraient pas réapprovisionnés de sitôt.

« J'ai dû emprunter de l'argent pour faire soigner mon fils et acheter des médicaments dans une pharmacie privée. Si sa fièvre s'était aggravée, je n'ai aucune idée de ce que j'aurais pu faire », explique Faith à TRT Afrika.

Il s'agit là d'une situation difficile à laquelle sont confrontés des millions de personnes dans toute l'Afrique, alors que les réductions de l'aide étrangère menacent de réduire à néant des décennies de progrès dans la lutte contre le paludisme.

Depuis 2000, les investissements mondiaux ont permis d'éviter plus de deux milliards de cas de paludisme et près de 13 millions de décès potentiels imputables à cette maladie à transmission vectorielle.

Mais avec la réduction des financements, l'approvisionnement en médicaments gratuits se tarit et les campagnes de prévention perdent de leur élan.

Un fléau endémique

Le paludisme, causé par le parasite Plasmodium falciparum et transmis par les piqûres de moustiques anophèles femelles, reste l'une des maladies les plus puissantes qui tourmentent des pans entiers de l'Afrique.

Malgré les progrès de la vaccination et des traitements, 95 % des cas de paludisme dans le monde surviennent en Afrique. La maladie a tué près de 600 000 personnes en 2023, les communautés rurales et pauvres étant les plus durement touchées.

Au Nigeria, où le paludisme est à l'origine de 60 % des consultations externes dans les hôpitaux et cliniques publics, Yusuf Ibrahim, père de trois enfants, est l'un des millions de personnes qui redoutent que la maladie ne frappe un membre de leur famille au moins une fois par an.

« L'année dernière, tous mes enfants sont tombés malades en même temps », dit-il à TRT Afrika. « Je n'avais pas les moyens de les soigner tous. Mon plus jeune n'a pas survécu ».

Son histoire trouve un écho sur tout le continent, où le manque de soins de santé transforme souvent une maladie traitable en une maladie mortelle.

Si les moustiquaires imprégnées d'insecticide et le vaccin révolutionnaire RTS,S à base de protéines recombinantes ciblant la protéine circumsporozoïte du parasite sont porteurs d'espoir, les déficits de financement menacent de freiner les progrès.

Le vaccin est actuellement déployé au Ghana, au Kenya et au Malawi, mais le plus grand défi est de parvenir à une couverture universelle.

Un coup dur pour le financement

La récente suspension de l'aide américaine et d'autres aides internationales a laissé des lacunes dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme.

L'impact se fait sentir même au Nigeria, où les législateurs ont fait des pieds et des mains pour allouer 200 millions de dollars supplémentaires aux dépenses de santé. Yasmin Abdalla, agent de santé, affirme que les cliniques rationnent déjà les soins.

« Avant, nous avions suffisamment de moustiquaires et de médicaments. Aujourd'hui, nous refusons des gens. Ce sont les familles les plus pauvres qui souffrent le plus », regrette-t-elle.

Une évaluation rapide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé que plus de la moitié des pays où le paludisme est endémique sont confrontés à de graves perturbations. La distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide, essentielle pour protéger 425 millions de personnes, a été retardée ou annulée dans 40 % des campagnes prévues.

La prévention du paludisme saisonnier auprès de 58 millions d'enfants n'est pas non plus en bonne voie.

Des perspectives sombres

Le Dr Daniel Ngamije, directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS, prévient que l'histoire pourrait se répéter.

« En 1969, lorsque le monde a abandonné les efforts d'éradication, le paludisme est réapparu. Il a fallu 30 ans pour retrouver cet élan », a averti le Dr Ngamije dans un communiqué de presse publié le 11 avril. « Si nous reculons maintenant, les conséquences seront catastrophiques ».

La pandémie de Covid-19 a servi de leçon à tout le monde, les interruptions de service en 2020 ayant entraîné 14 millions de cas de paludisme supplémentaires et 47 000 décès de plus par an.

Aujourd'hui, avec la réduction des financements, les experts craignent un bilan encore plus lourd.

Au Malawi, Violet Phiri, mère célibataire, a du mal à payer le traitement antipaludéen de ses deux enfants après que le centre de soins local a épuisé ses stocks de médicaments gratuits.

« Je vends des légumes pour gagner ma vie, mais les médicaments coûtent plus cher que ce que je gagne en une semaine », explique-t-elle à TRT Afrika. « Comment allons-nous survivre si cela continue ?

Les professionnels de la santé ressentent eux aussi la pression.

En Zambie, Byron Mwewa, bénévole dans le domaine de la santé communautaire, explique que son équipe ne peut plus distribuer de porte à porte des moustiquaires médicamenteuses pour prévenir les piqûres de moustiques.

« Les gens nous supplient de les aider, mais nous n'avons rien à leur donner », soupire-t-il. « C'est déchirant ».

Appel à l'action

Lors d'une récente réunion du groupe consultatif de l'OMS sur la politique de lutte contre le paludisme, son directeur général adjoint, le Dr Jérôme Salomon, a déclaré que « les difficultés de financement ne doivent pas faire dérailler le programme mondial de lutte contre le paludisme ».

Le Dr Dyann Wirth, présidente du groupe, a averti que « les plus pauvres paieront le prix si nous échouons ».

Certains pays se mobilisent. Le financement d'urgence de la santé au Nigeria et les efforts de coordination régionale sont porteurs d'espoir. Toutefois, les experts affirment que les solutions à long terme nécessitent un financement durable et des systèmes de santé plus solides.

« Nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte », déclare le Dr Michael Charles, du partenariat RBM pour la lutte contre le paludisme. « Ce combat n'est pas terminé. Si nous n'agissons pas d'urgence, les progrès que nous avons réalisés disparaîtront ».

Pour des mères comme Faith, l'enjeu ne pourrait être plus important. « Le paludisme a emporté l'enfant de ma sœur l'année dernière », dit-elle. « Si les moustiquaires et les médicaments ne reviennent pas, combien d'autres enfants perdrons-nous ? »