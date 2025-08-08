AFRIQUE
Guinée-Bissau : Embalo limoge son Premier ministre et le remplace par Braima Camara
Rui Duarte Barros Barros occupait le poste de chef du gouvernement depuis décembre 2023, après la dissolution du parlement dominé par l'opposition, à la suite d'une "tentative de coup d'État".
Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a limogé le Premier ministre Rui Duarte Barros le 7 août 2025. / Photo : AFP
Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a limogé le Premier ministre Rui Duarte Barros.

Embalo n'a pas expliqué les raisons de ce renvoi. Barros est membre du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui constitue la plus grande force de opposition dans le pays.

Barros occupait le poste de chef du gouvernement depuis décembre 2023, après qu'Embalo a dissous le parlement dominé par l'opposition, à la suite de heurts armés que le président avait qualifiés de tentative de coup d'État.

Braima Camara, nouveau chef du gouvernement

Braima Camara, membre du parti au pouvoir Madem G15 dirigé par Embalo, remplacera Barros en tant que Premier ministre.

Le limogeage de Barros intervient à quatre mois de l'élection présidentielle fixée par Embalo au 23 novembre.

SOURCE:TRT Afrika and agencies
