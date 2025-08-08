Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a limogé le Premier ministre Rui Duarte Barros.

Embalo n'a pas expliqué les raisons de ce renvoi. Barros est membre du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui constitue la plus grande force de opposition dans le pays.

Barros occupait le poste de chef du gouvernement depuis décembre 2023, après qu'Embalo a dissous le parlement dominé par l'opposition, à la suite de heurts armés que le président avait qualifiés de tentative de coup d'État.