Un haut responsable du Hamas a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de tenter de tuer les otages israéliens à Gaza en les affamant, après avoir échoué à les localiser et à les éliminer par des frappes aériennes.

Dans une déclaration dimanche, Izzat al-Rishq, membre du Bureau politique du Hamas, a affirmé que la politique de famine et de soif imposée par Netanyahu et le « gouvernement nazi » à la population de Gaza affecte désormais également les captifs israéliens. Il a tenu le gouvernement israélien pour entièrement responsable de leur condition.

Al-Rishq a déclaré que les forces de résistance palestiniennes traitent les captifs israéliens conformément aux principes religieux et humanitaires, partageant leur propre nourriture et eau avec eux, comme elles le font avec la population palestinienne en général.

Il a rappelé que lors d'échanges de prisonniers précédents, les captifs israéliens avaient été libérés en bonne santé physique et mentale, mais a affirmé qu'ils souffrent maintenant de faim, de faiblesse et de perte de poids, reflétant la situation des habitants assiégés de Gaza.

L'oppression exercée par Netanyahu sur la population de Gaza s'étend également aux captifs, et il tente de les discipliner par une faim cruelle, a-t-il ajouté.

Al-Rishq a allégué que la politique de famine à Gaza fait partie de la stratégie de Netanyahu pour résoudre la question des otages.

« Lorsque Netanyahu n'a pas pu trouver les otages et les tuer par des frappes aériennes, il essaie maintenant de régler la question en les affamant », a-t-il indiqué.

Tel-Aviv estime que 50 Israéliens restent captifs à Gaza, dont 20 seraient encore en vie. Pendant ce temps, Israël détient plus de 10 800 prisonniers palestiniens, dont beaucoup subissent des tortures, des privations alimentaires et un manque de soins médicaux, selon des groupes de défense des droits palestiniens et israéliens.