Un violeur et meurtrier sud-africain condamné a saisi la justice pour empêcher la diffusion du documentaire Netflix Beauty and the Bester, qui retrace sa relation avec une médecin célèbre ainsi que son audacieuse évasion de prison en mai 2022.

Thabo Bester, surnommé localement le “violeur de Facebook”, utilisait la plateforme de réseaux sociaux pour attirer au moins deux femmes qu’il a été reconnu coupable d’avoir violées. Il a également été condamné pour le meurtre de l’une d’entre elles.

Condamné à la réclusion à perpétuité en 2012, Bester fait face à de multiples accusations liées à son évasion de prison après avoir simulé sa mort dans une cellule.

Ses avocats demandent à la justice d’interdire à Netflix de diffuser le documentaire tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur l’affaire.