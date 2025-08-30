AFFAIRES ET TECHNOLOGIE
L'"agresseur sexuel Facebook" d'Afrique du Sud cherche à bloquer la sortie du documentaire Netflix
Les avocats de Thabo Bester veulent que la justice empêche Netflix de diffuser le documentaire jusqu'à ce qu'il rende une décision sur l'affaire.
Thabo Bester comparaît devant le tribunal de première instance de Bloemfontein le 8 août 2023 à Bloemfontein, en Afrique du Sud. / Getty
30 août 2025

Un violeur et meurtrier sud-africain condamné a saisi la justice pour empêcher la diffusion du documentaire Netflix Beauty and the Bester, qui retrace sa relation avec une médecin célèbre ainsi que son audacieuse évasion de prison en mai 2022.

Thabo Bester, surnommé localement le “violeur de Facebook”, utilisait la plateforme de réseaux sociaux pour attirer au moins deux femmes qu’il a été reconnu coupable d’avoir violées. Il a également été condamné pour le meurtre de l’une d’entre elles.

Condamné à la réclusion à perpétuité en 2012, Bester fait face à de multiples accusations liées à son évasion de prison après avoir simulé sa mort dans une cellule.

Ses avocats demandent à la justice d’interdire à Netflix de diffuser le documentaire tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur l’affaire.

Droit à un procès équitable

Ils ont demandé à un tribunal de Pretoria de déclarer que le contenu du documentaire violait son droit à la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, ainsi que son droit à un procès équitable, rapportent les médias sud-africains.

Les avocats de Bester soutiennent que la production contient des affirmations graves, infondées et diffamatoires à son encontre, selon un communiqué cité par les médias.

Netflix a publié une bande-annonce du documentaire sur la plateforme de partage de vidéos YouTube. La diffusion du documentaire est prévue pour le 12 septembre.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
