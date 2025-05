«Nous sommes conscients qu’un problème technique empêche certains utilisateurs d’accéder à nos apps». C’est par ces mots que le géant américain des réseaux sociaux Meta a confirmé ce mercredi 11 décembre sur X la panne mondiale constatée par de nombreux internautes, qui ont signalé massivement sur le site Downdetector les difficultés pour accéder à Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, précise Le Figaro.

Les hashtags #facebookdown et #instagramdown étaient d’ailleurs en tendance sur X en début de soirée, indique le même média ajoutant que Meta assure «travailler à un retour à la normale le plus rapide possible» et «s’excuse pour les désagréments».