La Turquie a dévoilé son premier missile hypersonique, le Tayfun Block-4, alors que le géant de la défense Roketsan a présenté six nouveaux systèmes avancés lors du salon international de la défense IDEF 2025 à Istanbul.

Le missile balistique Tayfun Block-4 est la version hypersonique du missile Tayfun, le missile balistique de plus longue portée produit nationalement par la Turquie.

« Le Tayfun Block-4 atteint de longues portées, établissant un nouveau record pour l'industrie de défense turque. Pesant plus de 7 tonnes, cette nouvelle version du Tayfun, avec sa tête de guerre polyvalente, sera capable de détruire de nombreuses cibles stratégiques, telles que des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement et de contrôle, des hangars militaires et des installations militaires critiques, à des kilomètres de distance », a déclaré Roketsan dans un communiqué mardi.

Autres missiles et systèmes turcs présentés à l'IDEF 2025

Missile Atmaca : Le missile Atmaca avec la capsule Akata est la version lancée depuis un sous-marin du missile anti-navire Atmaca, actuellement en service dans l'inventaire des Forces armées turques, avec une portée de 250 kilomètres (155 miles).

« Équipé de technologies de pointe, Akata renforcera la défense de la Patrie Bleue avec une portée dépassant 250 kilomètres et une tête de guerre à fragmentation hautement explosive », indique le communiqué.

Missile air-air Gokbora : Le Gokbora est un missile air-air à longue portée, capable d'atteindre des cibles à plus de 100 miles nautiques (115 miles). Il est conçu pour être déployé sur des avions de combat habités et non habités afin d'intercepter des cibles aériennes ennemies à de longues distances.

Munition rôdeuse Eren : Eren est une munition rôdeuse à grande vitesse et multi-usages, capable d'engager des unités aériennes à basse vitesse ainsi que des cibles terrestres blindées, non blindées et anti-personnel. Elle peut être lancée depuis divers plateformes, y compris des drones armés, des hélicoptères, des véhicules terrestres, des navires et des systèmes au sol. Selon Roketsan, Eren dispose d'une capacité de guidage supérieure, d'une longue endurance et d'une portée dépassant 100 kilomètres.

Missile balistique 300 Er : Le 300 Er est un système de missile balistique lancé depuis les airs, conçu pour être intégré aux avions de chasse et aux drones armés. Avec une portée dépassant 500 kilomètres selon l'altitude et la vitesse de lancement, il peut rapidement engager des cibles stratégiques sans que la plateforme de lancement n'entre dans la zone de menace des éléments de défense aérienne ennemis.

Véhicule de lancement spatial Simsek-2 : Simsek-2 est un véhicule de lancement spatial capable de placer des satellites pesant jusqu'à 1 500 kilogrammes (3 307 livres) en orbite héliosynchrone à des altitudes supérieures à 700 kilomètres. Roketsan prévoit de réaliser le premier test de lancement du véhicule Simsek-1 en 2027.

L'expansion mondiale de Roketsan

Le PDG de Roketsan, Murat Ikinci, a déclaré : « Aujourd'hui, notre entreprise, une marque mondiale dans les technologies de roquettes, missiles et munitions, continue de pionnier de nouvelles technologies grâce à ses études de R&D, d'être la force de frappe et de dissuasion des Forces armées turques avec les systèmes de défense qu'elle développe, et de fournir une force stratégique et économique à notre pays grâce à ses exportations vers de nombreuses régions du monde, de l'Amérique à l'Europe, de l'Asie au Moyen-Orient. »

« À l'IDEF, nous avons participé avec plus de 60 systèmes de défense qui ont prouvé leur succès sur le terrain, se démarquent de leurs concurrents en termes de performance, et figurent dans les inventaires de nombreuses armées modernes, en particulier les Forces armées turques. Nous lançons également six nouveaux produits à l'IDEF, démontrant une fois de plus nos progrès dans la technologie de défense », a-t-il ajouté.

Le salon de la défense de six jours, l'IDEF, qui a débuté mardi, se tient simultanément au Centre des expositions d'Istanbul, à l'aéroport Atatürk, à l'hôtel WOW et à la marina d'Ataköy.

L'événement, organisé par KFA Fairs avec le soutien de la Présidence des Industries de Défense (SSB) de Turquie et de la Fondation des Forces armées turques, compte TRT et Anadolu comme partenaires de communication mondiaux.

La 17e édition accueille des ministres, chefs d'état-major, commandants et hauts représentants de 103 pays, avec 44 pays ouvrant des stands.

L'événement réunit plus de 900 entreprises de défense nationales et 400 étrangères.