« Nous souhaitons que nos frères et sœurs syriens jouissent, sur un pied d'égalité, des droits et libertés fondamentaux sous une administration inclusive et légitime », a-t-il ajouté.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, également présent à la réunion, a indiqué que les échanges avaient permis de poser les bases d’une coopération renforcée entre les deux ministères, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure.

« Nous avons apporté notre soutien au ministère syrien de l'Intérieur et à ses unités de sécurité affiliées, partagé notre expérience et planifié un programme de formation intensif », a déclaré M. Yerlikaya dans un autre message.

Les responsables ont également abordé la question du retour volontaire et sécurisé des Syriens bénéficiant d'une protection temporaire en Turquie. M. Yerlikaya a remercié le ministre Hattab et sa délégation pour leur visite, exprimant l'espoir d'une collaboration renforcée à l'avenir.