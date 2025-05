Le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a discuté de la situation au Soudan avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane vendredi, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA.

Les deux dirigeants ont convenu d'établir un conseil de coordination pour renforcer les relations entre les deux pays.

La visite d’Al-Burhan dans le royaume, qui a déjà négocié des pourparlers pour mettre fin aux combats au Soudan, intervient après que l'armée a chassé son rival, les Forces de soutien rapide (RSF), de la majeure partie de la ville de Khartoum dans le cadre d'une bataille de deux ans pour le contrôle de la capitale.

En mars, elle a repris le contrôle de la plupart des bâtiments stratégiques et gouvernementaux de la capitale, y compris le palais présidentiel.

Erreurs stratégiques

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 12 millions de déplacés, selon les chiffres de l'ONU.

Elle a également divisé le troisième plus grand pays d'Afrique en deux, l'armée tenant le nord et l'est tandis que le RSF contrôle des parties du sud et près de la totalité de la vaste région occidentale du Darfour, qui borde le Tchad.

Les analystes ont attribué les pertes du RSF à des erreurs stratégiques, à des divisions internes et à la diminution des approvisionnements.