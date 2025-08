"Nous sommes les descendants de ceux qui se sont battus côte à côte à Çanakkale", a-t-il affirmé. "Notre lien ne réside pas seulement dans les victoires, mais aussi dans la douleur, l'espoir et le labeur partagés." Citant les poètes Ahmadî Hânî, Mehmet Akif et Nâzim Hikmet, il a ajouté : "Ce n'est que lorsque les cœurs battent avec justice qu'un peuple s'élève comme une seule nation."

Principes fondamentaux : transparence, ouverture et pluralisme

Décrivant la feuille de route, Kurtulmuş a annoncé que la commission fonctionnerait autour de trois piliers : la transparence, l’ouverture et le pluralisme.

"Ce processus est une question de survie qui concerne l'avenir commun des Turcs et des Kurdes", a-t-il déclaré. “Notre nation a le droit d'être informée de chaque étape. Les intentions cachées ne servent pas la paix. Chaque segment de la société aura voix au chapitre, des universitaires et juristes aux ONG et aux leaders d'opinion.”

Il a également rappelé l'importance du langage et du ton pour guider l'opinion publique : "Un langage qui ne protège pas l'honneur des Kurdes et qui méprise la fierté des Turcs ne mènera pas à la paix, mais à la rupture.”

Au-delà des frontières : une région sans terrorisme

Bien que centrée sur le contexte national, la commission s’inscrit aussi dans une vision régionale plus large.

"Les peuples déchirés et encerclés de barbelés après la Première Guerre mondiale méritent de s'entendre à nouveau haut et fort. Une Turquie sans terrorisme signifie essentiellement une région sans terrorisme." a-t-il ajouté.

Plus qu'un forum de discussion, la commission suivra activement le processus de désarmement, proposera des textes de loi et soumettra ses conclusions au Parlement.

Kurtulmuş a conclu son discours par un appel à l’unité et à l’engagement collectif, ainsi qu’un message d'espoir :

"Cette table a été dressée avec la conscience, l'intelligence et la foi de la nation. Ensemble, nous bâtirons une Turquie démocratique et pluraliste où chacun aura un sentiment d'appartenance. Qu'Allah [Dieu] nous aide et nous guide."