Emine Erdogan, la Première Dame de Turquie, a souligné l'urgence d'agir face à la crise de l'eau en Turquie.

"En tant que pays confronté à une pression hydrique, nous ne pouvons plus repousser la réalité. Il est temps d'unir nos efforts, nos idées et nos bonnes volontés pour éviter que la Turquie ne figure parmi les nations souffrant de pénurie d'eau", a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, marquée par le Sommet sur l'efficacité de l'eau à Istanbul, organisé par le ministère de l'Agriculture et des Forêts en collaboration avec la Fondation Zéro Déchet.

Dans son message, elle a expliqué que, deux ans auparavant, ils s'étaient lancés dans cette initiative pour accomplir une responsabilité nationale et avaient lancé, sous la direction du ministère de l'Agriculture et des Forêts, la "Campagne nationale pour l'efficacité de l'eau".

Lire aussi : Erdogan: “La Turquie intensifie ses efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu à Gaza

Elle a souligné lors du Sommet que les objectifs et stratégies définis à cet égard ont été renforcés et a ajouté : "En tant que pays sous stress hydrique, nous ne pouvons plus différer la confrontation avec la réalité. Pour que la Turquie ne fasse pas partie des pays souffrant de pénurie d'eau, nous devons aujourd'hui unir nos idées, nos efforts et nos bonnes volontés. Nous devons commencer par faire en sorte que le concept de 'l'efficacité de l'eau' parvienne à toutes les oreilles et à toutes les consciences. Nous devons diffuser cette approche à la gestion urbaine, à l'industrie, à l'agriculture et à nos vies individuelles. L'eau est notre héritage, notre patrimoine, notre question nationale. J'invite tout le monde, de sept à soixante-dix ans, à participer à la Campagne pour l'efficacité de l'eau, et je souhaite que le protocole de coopération signé aujourd'hui et le sommet soient bénéfiques. Je tiens également à exprimer ma gratitude au Programme des Nations Unies pour les établissements humains pour leur soutien."

Emine Erdogan a également partagé des photos du sommet dans son message. Traduit du turc par Sanaa Amir

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp