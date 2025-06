Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué qu'“un seul missile a été tiré depuis le Yémen”, déclenchant des sirènes dans le centre et le sud d'Israël.

En réponse, les systèmes de défense aérienne israéliens ont tenté une interception qui, selon l'armée, a été “apparemment réussie”.

L'armée israélienne n'a pas fourni plus de détails sur l'incident.

Site sensible

Par ailleurs, le porte-parole militaire du groupe Houthi, Yahya Saree, a déclaré que le groupe avait mené une “opération ciblant un site sensible” à Beersheba, dans le sud d'Israël, affirmant que la frappe avait atteint sa cible avec succès.

Les Houthis ont confirmé en début de semaine qu'ils continueraient à attaquer des cibles israéliennes jusqu'à ce que Tel Aviv mette fin à sa guerre contre Gaza.

Depuis novembre 2023, les Houthis ont lancé des frappes de missiles et de drones contre des cibles israéliennes et ont ciblé des navires commerciaux en mer Rouge, dans le golfe d'Aden et en mer d'Arabie, en soutien aux Palestiniens de Gaza, où plus de 56 000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne.