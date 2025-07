Israël voit des avantages dans la division de la Syrie et souhaite que son désespoir continue, a expliqué le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors d'une interview avec les médias locaux.

« Je crois que l'administration Sharaa a répondu aux attentes de la région et de la communauté internationale malgré des ressources limitées », a affirmé Fidan, vendredi.

Commentant le rôle des États-Unis en Syrie et dans la région, le ministre turc des Affaires étrangères a souligné que, hormis la relation que Washington entretient avec Israël, les États-Unis ont joué un rôle très constructif dans la région.

Concernant la coopération en matière de défense avec la Syrie, il a précisé que la Turquie a toujours soutenu une coopération légitime dans ce domaine.

Plus tôt cette semaine, Fidan a averti que si les groupes en Syrie s'orientaient vers la division et la déstabilisation, la Turquie considérerait cela comme une menace directe pour sa sécurité nationale et interviendrait.

Fidan a aassuré qu'Ankara est disposée à engager un dialogue et à répondre à toute demande des groupes tant qu'elles n'impliquent pas une division.

« Israël poursuit une politique visant à affaiblir sa région et à la maintenir dans le chaos », a-t-il affirmé, ajoutant qu'Israël, qui ne souhaite pas voir un pays stable dans la région, vise à diviser la Syrie.

Il a indiqué qu'Ankara surveille de près les développements dans le sud de la Syrie, qui ont éclaté après l'intervention d'Israël.

Alors que l'ensemble de la communauté internationale et les acteurs régionaux travaillent à faire en sorte que la Syrie ne devienne pas un refuge pour le terrorisme ou une source de migration irrégulière, Israël cherche à saboter tous les efforts visant à établir la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays, a déclaré Fidan.

Soulignant que la Turquie déploie depuis longtemps des efforts intensifs pour mettre fin aux conflits et aux guerres dans la région, il a réaffirmé l'engagement du pays envers les initiatives diplomatiques.