Les rebelles du M23 et leurs alliés ont pris le contrôle dimanche de la ville de Lunyasenge, située sur la côte ouest du lac Édouard dans l'est de la République démocratique du Congo, après des affrontements avec l'armée qui ont fait 17 morts, dont sept soldats.

L'armée congolaise a confirmé dans un communiqué que Lunyasenge, situé dans la province orientale du Nord-Kivu, est tombé.

Le colonel Mak Hazukay, porte-parole de l'armée pour le Grand Nord, a condamné cette attaque comme une « violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu et de toutes les mesures mises en place dans le cadre des négociations en cours à Doha, au Qatar, et à Washington, aux États-Unis ».

Hazukay a déclaré que l'armée congolaise se réserve « le droit de répondre sur tous les fronts si la menace des rebelles et de leurs alliés persiste ».

Le porte-parole n'a pas mentionné les affrontements ni les pertes humaines dans son communiqué, mais un responsable local a confié à Anadolu, sous couvert d'anonymat car non autorisé à parler aux médias, que sept soldats et dix rebelles avaient été tués lors des combats.