Une attaque revendiquée par des insurgés dans une ville touristique isolée du nord du Mozambique a coûté la vie à au moins deux gardes forestiers, a déclaré un groupe local de protection de l’environnement.

Cette région riche en gaz est depuis des années le théâtre de violences insurgées qui ont fait des milliers de morts, déplacé plus d'un million de personnes et entraîné la suspension d'un vaste projet d'exploration gazière par TotalEnergies.

L'attaque du 29 avril, survenue dans une réserve naturelle, a coûté la vie à deux éclaireurs anti-braconnage, a indiqué le Niassa Carnivore Project (NCP) ce week-end.

La province de Niassa, voisine de Cabo Delgado, un foyer de l'insurrection, est isolée et les informations mettent plusieurs jours à parvenir aux médias.

Blessures graves

« Au cours des trois derniers jours, notre équipe a travaillé sans relâche pour retrouver et soutenir les membres du personnel et les membres de la communauté affectés », a annoncé le NCP dans un communiqué, après que plus de 2 000 personnes ont fui pour se réfugier dans la brousse.

Au moins deux autres gardes forestiers sont toujours portés disparus et un autre a été « gravement » blessé, a ajouté le NCP, qui promeut la coexistence entre les populations locales et les lions.

L'attaque de la semaine dernière à Niassa survient après une accalmie de près de trois ans.

Elle a suivi une autre attaque le 19 avril, lorsque les insurgés ont pris pour cible un camp de safari de chasse à proximité, a indiqué le NCP, ce qui a conduit à l'évacuation de « l'équipe et des ressources » de l'ONG.

Plus de 1,3 million de déplacés

Le groupe reste actif dans les districts de Cabo Delgado, d'où il lance ses attaques, selon l'organisation de suivi des conflits ACLED.

Depuis 2017, au moins 6 000 personnes, dont 2 500 civils, ont été tuées dans le nord du Mozambique en raison de l'insurrection dans la région, retardant l'exploitation des vastes gisements de gaz offshore découverts en 2010.

Plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées par le conflit, selon l'agence humanitaire des Nations Unies, OCHA.

Lors d'un incident majeur en 2021, des militants ont attaqué la ville portuaire de Palma dans une offensive qui a duré plusieurs jours, forçant des milliers de personnes à fuir dans la forêt environnante.