Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a souligné la nécessité d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, alors que les deux parties semblent prêtes à engager des négociations après une période de frappes aériennes et de tensions accrues.

Concernant le conflit déclenché par les attaques d'Israël contre l'Iran, Fidan a affirmé : « Comme vous le savez, nous suivons de près et participons à tous les développements dans la région. La plupart du temps, en tant que médiateurs. Car il est dans notre intérêt, ainsi que dans celui de notre région, que les guerres n'éclatent pas et que celles existantes prennent fin. »

Il a rappelé qu'il avait indiqué dès la première semaine des attaques sur Gaza qu'« une guerre entre l'Iran et Israël se profilait », ajoutant que « l'attaque d'Israël contre l'Iran a poussé ce dernier dans une position de défense légitime, et il est devenu évident qu'Israël n'est pas aussi puissant qu'il le prétend pour détruire les capacités nucléaires de l'Iran. Cela n'a fait que révéler ses limites. »

Fidan a également noté que les décisions politiques internes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont joué un rôle dans la politique étrangère israélienne.

Il a précisé que le monde a vu qu'« il existe une logique politique qui n'hésite pas à embraser la région pour ses propres intérêts. »

« Cette guerre a été temporairement suspendue après 12 jours, mais il existe un cessez-le-feu basé sur l'hypothèse que les capacités nucléaires ont été éliminées. La région doit rester vigilante face à la possibilité d'une reprise des attaques mutuelles », a ajouté Fidan.

Un coût énorme

Soulignant que la guerre a imposé un coût énorme, non seulement aux deux pays mais aussi à la région, Fidan a indiqué : « Comme vous le savez, il y a une distance de plus de 1 000 kilomètres entre les deux pays, et il n'y a pas de frontière commune. Par conséquent, c'est une guerre qui traverse les frontières et implique différents pays. Il y a actuellement une période de silence, mais pour rendre cela plus permanent, un accord entre l'Iran et les États-Unis est nécessaire. »

Fidan a précisé que la question nucléaire n'est qu'un aspect du processus en cours entre Israël et l'Iran, et que d'autres facteurs sont également en jeu.

« Il est clair qu'à la suite de l'opération militaire menée par les États-Unis, les installations nucléaires en Iran ont été largement endommagées et rendues inutilisables », a-t-il déclaré.

Notant que le programme nucléaire comporte de nombreux composants et que les installations ont été gravement endommagées, Fidan a reconnu qu'il y avait eu un coup « clair et sérieux » porté au programme nucléaire iranien.

Fidan a répondu à une question sur les allégations selon lesquelles il aurait reçu un appel du secrétaire d'État américain Marco Rubio la nuit où Israël a attaqué l'Iran, affirmant qu'« une telle conversation a eu lieu. »

Il a déclaré que les États-Unis avaient transmis que « puisqu'ils n'ont pas participé à l'attaque, ils n'y avaient aucun rôle, et donc les Iraniens ne devraient pas les attaquer, et que s'ils le faisaient, ils répondraient très durement. » Il a également mentionné que les États-Unis avaient évoqué « certaines préoccupations concernant la sécurité de leur présence américaine dans la région. »

Fidan a également signalé que les États-Unis avaient ensuite contacté les Iraniens pour leur transmettre que « les États-Unis ne joueraient aucun rôle en cas d'attaque, et qu'ils ne souhaitaient donc pas que les États-Unis interviennent d'une manière qui les entraînerait dans la guerre, agissant comme médiateurs. »

Concernant les affirmations selon lesquelles Trump et le président iranien Masoud Pezeshkian se rencontreraient en Turquie, Fidan a affirmé : « Permettez-moi de dire ceci : en raison de la confiance dans le leadership de notre président, les propositions et situations les plus avancées ont été mises à l'ordre du jour, mais je ne ferai pas de commentaire à ce sujet. »

Personne ne fait confiance à personne

Répondant à une question sur une éventuelle implication des États-Unis après les attaques d'Israël contre l'Iran et si Araghchi ferait sa première déclaration à ce sujet en Turquie le 21 juin, Fidan a fait savoir : « Lorsque nous avons rencontré notre homologue iranien samedi, les Américains n'étaient pas en guerre. »

« Le lendemain, lorsque nous avons parlé avec notre collègue iranien, notre conseil de base était, bien sûr, de d'abord comprendre quelles étaient les intentions des Américains. Est-ce une guerre totalement destructrice, ou est-elle limitée aux installations nucléaires ? Il semble qu'elle soit limitée aux installations nucléaires. »

Ceci fait partie de la stratégie de l'Iran, comme on l'a déjà vu. Lors de notre réunion, j'ai vu qu'il a également transmis ce message : 'Si cette activité limitée reste telle qu'elle est, notre réponse sera également limitée.'

« C'était un message important. Nous avons transmis ce message. Bien sûr, l'Iran a discuté de cela en interne. Ils ont atteint un point. Et ensuite, comme Trump l'a lui-même déclaré dans son propre message (sur les réseaux sociaux), par une communication et un accord mutuels, cela est devenu une question de 'vous frappez mon site, je frapperai le vôtre, mais je me limiterai à ce site.' »

Fidan a souligné que des sanctions avaient été imposées à la suite d'un vote sur les ressources nucléaires de l'Iran il y a des années, déclarant : « Il y a aussi un autre équilibre : les cinq membres permanents sont tous des pays dotés de l'arme nucléaire, et il est impossible pour eux de s'accorder sur quoi que ce soit dans la situation actuelle. »

« Cependant, ils s'accordent sur le fait de ne pas permettre à un sixième pays de posséder des armes nucléaires. Mais il n'y a aucun effort pour réduire le nombre à quatre, trois ou deux. Parce qu'en fin de compte, personne ne fait confiance à personne. »