Des combattants armés du groupe M23, qui ont pris le contrôle de la ville clé de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont commencé samedi à expulser des milliers de personnes qu'ils qualifient d'illégales en provenance du Rwanda, selon des témoignages recueillis par l'AFP.

Lundi, le porte-parole militaire du groupe, Willy Ngoma, avait présenté à la presse 181 hommes qu'ils ont désignés comme des "sujets rwandais" présents illégalement dans le pays, au stade principal de Goma. Tous les hommes présentés possédaient des papiers d'identité de la RDC, que le M23 a affirmé être falsifiés. Un journaliste de l'AFP a rapporté que le groupe armé avait sommairement brûlé ces documents sur la pelouse du stade.

Plusieurs centaines de femmes et d'enfants, proches des personnes détenues, les ont rejoints au stade à bord de camions affrétés par le M23.

Bastion des FDLR

L'un des hommes arrêtés, qui s'est présenté uniquement sous le prénom d'Éric, a déclaré lundi à l'AFP qu'il venait de la ville de Karenga, située au Nord-Kivu, considérée comme un bastion des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Les FDLR sont un groupe armé fondé par d'anciens dirigeants hutus rwandais impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994.

Samedi matin, 360 personnes ont été embarquées dans des bus depuis Goma, a déclaré Eujin Byun, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), à l'AFP. Le HCR a souligné que "les retours des réfugiés dans leur pays d'origine doivent être sûrs, volontaires et effectués dans la dignité, conformément au droit international".

Frontière traversée

Le convoi a traversé la frontière vers Rubavu, dans l'ouest du Rwanda, a rapporté un correspondant de l'AFP. "Nous ferons tout pour les réintégrer dans la société, afin qu'ils aient les mêmes responsabilités et les mêmes droits que les autres Rwandais", a assuré Prosper Mulindwa, maire du district de Rubavu, aux journalistes.

Le M23 et Kigali accusent Kinshasa de soutenir les FDLR et justifient leur offensive dans l'est de la RDC par la nécessité de neutraliser ce groupe.

La majorité des familles expulsées par le M23 viennent de Karenga et avaient été empêchées de retourner dans cette localité après la prise de Goma par le M23, selon des sources sécuritaires et humanitaires.

Uniformes militaires

Les familles vivaient dans un centre d'accueil pour personnes déplacées à Sake, à environ 20 kilomètres de Goma, ont indiqué les mêmes sources. En mars, 20 combattants présumés des FDLR, vêtus d'uniformes des Forces armées congolaises, ont été remis aux autorités rwandaises par le M23. Kinshasa a dénoncé cet incident comme une "grossière fabrication" visant à discréditer son armée.