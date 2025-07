Les États-Unis ont suspendu tous les services de visa de routine à l'ambassade américaine à Niamey, la capitale du Niger, jusqu'à nouvel ordre, selon un porte-parole du Département d'État et un câble interne du Département d'État consulté par Reuters samedi.

Le câble, daté du 25 juillet, n'a pas fourni de raison pour cette décision, mais un porte-parole du Département d'État a indiqué que cette suspension, qui concerne toutes les catégories de visas immigrants et non-immigrants, resterait en vigueur jusqu'à ce que Washington réponde à des "préoccupations avec le gouvernement du Niger".

Le porte-parole n'a pas donné plus de détails sur les raisons de cette mesure, mais a précisé que la plupart des visas diplomatiques et officiels étaient exemptés de cette suspension.

"L'administration Trump se concentre sur la protection de notre nation et de nos citoyens en maintenant les normes les plus élevées de sécurité nationale et de sûreté publique à travers notre processus de visa", a déclaré le porte-parole du Département d'État.

Le câble diplomatique a également demandé aux agents consulaires dans d'autres postes de traitement des visas d'appliquer une "surveillance accrue" lors de l'évaluation des demandes de visa non-immigrant des ressortissants nigériens, dont les taux de dépassement de séjour étaient, selon le câble, de 8 % pour les visas de visiteur et de 27 % pour les visas étudiants et d'échange.

Répression plus large de Trump

Les responsables consulaires doivent s'efforcer de réduire le nombre de dépassements de séjour par les détenteurs de visas non-immigrants aux États-Unis, a indiqué le câble, ajoutant : "À cet égard, une vigilance particulière est nécessaire lors de l'examen des demandes de visa NIV des Nigériens."

L'ambassade américaine à Niamey a informé toutes les personnes concernées, a ajouté le porte-parole.

Dans le cadre de sa position ferme sur l'immigration, le président Donald Trump a ordonné une campagne nationale pour arrêter les migrants en situation irrégulière dans le pays et a promis de déporter des millions de personnes, menant des raids sur des lieux de travail.

Les responsables de l'administration Trump ont indiqué que les détenteurs de visas étudiants et de cartes vertes risquent la déportation en raison de leur soutien aux Palestiniens et de leurs critiques sur la conduite d'Israël dans la guerre à Gaza, qualifiant leurs actions de menace pour la politique étrangère des États-Unis et les accusant d'être pro-Hamas.

En mai, Rubio a annoncé que le nombre de visas qu'il avait révoqués était probablement de l'ordre de milliers.

Sous sa direction, le Département d'État a considérablement renforcé la vérification des réseaux sociaux pour les demandeurs de visa américain.

En septembre, l'armée américaine a annoncé avoir achevé son retrait du Niger, après que le gouvernement militaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest a ordonné en avril 2024 à Washington de retirer près de 1 000 militaires américains du territoire.