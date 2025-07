Au Liberia, les griots étaient les maîtres conteurs et les gardiens de l'histoire. Ils conservaient les récits des clans, récitaient des généalogies de mémoire et transmettaient les leçons morales intégrées dans les contes populaires.

Cependant, dans un pays encore en train de se relever de décennies de conflits civils et confronté à une numérisation rapide, la voix des griots fait face à un nouveau défi : rester pertinente à l'ère numérique.

Un art en voie de disparition ?

Le patrimoine oral du Liberia, transmis des aînés aux jeunes, a subi une rupture pendant les 14 années de guerres civiles, qui ont coûté la vie à des milliers de personnes et détruit les infrastructures.

Alors que les familles et les communautés étaient déplacées, le temps et la structure pour les récits du soir ont disparu. Les griots qui ont survécu se sont souvent retrouvés sans voix dans un monde qui ne faisait plus de place à la tradition.

Pourtant, contre toute attente, l'esprit des griots n'est pas éteint : il s'adapte.

Du village au virtuel

Sekou compte plus de 1300 abonnés sur TikTok et est devenu une sensation en réinterprétant des contes populaires libériens traditionnels, avec des narrations en pidgin, des percussions, des acoustiques de guitare et des proverbes locaux.

Le travail de Sekou fait partie d'une vague croissante de jeunes Libériens qui revendiquent leur histoire orale à travers des podcasts, des courts-métrages et des sketchs sur les réseaux sociaux.

Des plateformes humoristiques comme “Mama Liberia” offrent également un espace aux conteurs modernes pour interpréter, préserver et réinventer les contes populaires sous forme de réinterprétations comiques.

Se soigner par les histoires

Pour de nombreuses communautés, raconter des histoires n'est pas seulement un divertissement : c'est une forme de thérapie.

L'auteure libérienne Mayonn Paasewe-Valchev, célèbre pour ses livres inspirés du folklore, comme The Leopard Behind the Moon et There Flies the Witch, explique dans des interviews que le folklore a aidé les Libériens à se rappeler qui ils sont.

« Je voulais que mes livres aident les jeunes qui traversent un deuil ou une perte à comprendre qu'ils ne sont pas seuls », a-t-elle confié au podcast Spirits.

Mayonn croit que les histoires peuvent combler les lacunes laissées par l'éducation formelle ou l'histoire écrite. Dans des régions où les traumatismes et les pertes sont profonds, les récits de courage ancestral et de résilience communautaire offrent une voie vers la guérison.

Les ONG et les groupes culturels commencent à reconnaître cela, en organisant des rencontres où les aînés racontent des contes populaires aux enfants dans la case à palabres, un lieu également utilisé par la communauté pour résoudre les conflits.

Des défis à relever

Cependant, des défis persistent. De nombreux griots vieillissent et disparaissent avec la flamme de la langue et de l'art, ce qui suscite des craintes quant à l'érosion de certaines langues locales.

Les contes oraux du Liberia sont souvent racontés dans des langues indigènes—Mande, Kru, Mel—qui s'effacent progressivement dans les zones urbaines.

Pour des personnes comme Legriot, qui compte plus de 12 000 abonnés sur TikTok, il est déterminé à empêcher cela. Dans de nombreuses vidéos, il joue le rôle de griot pour engager des conversations modernes qui intéressent les jeunes Libériens.

Sur TikTok, il crée des dialogues entre des personnages folkloriques pour aborder des sujets d'actualité qui font la une dans le pays.

Les analystes espèrent qu'à mesure que le Liberia continue de reconstruire son identité après la guerre, ses griots, qu'ils soient sous les manguiers ou sur les écrans mobiles, resteront parmi les conteurs les plus puissants pour les générations à venir.