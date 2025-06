Le 13 juin, Israël a lancé une attaque non provoquée contre l'Iran dans le but non seulement de “détruire le programme nucléaire de Téhéran”, mais aussi de potentiellement provoquer un changement de régime dans le pays.

Parmi les centaines de victimes en Iran, on compte plus de deux douzaines de scientifiques nucléaires et plus de vingt hauts commandants militaires, y compris le chef d'état-major et le chef des Gardiens de la Révolution.

L'Iran a riposté à ces attaques en ciblant des bases militaires israéliennes, lançant des centaines de missiles et de drones qui ont réussi à percer le très vanté bouclier “Iron Dome” de l'État sioniste.

Depuis des décennies, Israël alerte, en particulier les États-Unis et leurs alliés occidentaux, sur les ambitions nucléaires de l'Iran.

Pourtant, cet épisode est l'un des plus ironiques des relations internationales.

Israël est depuis longtemps soupçonné d'être un État doté de l'arme nucléaire, bien qu'il n'ait jamais officiellement reconnu ce fait, et il a commodément refusé de rejoindre le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Pourtant, ironiquement, Israël cherche à démanteler le programme nucléaire de l'Iran, un pays qui a signé le TNP et autorise des inspections internationales.

Le comportement antagoniste d'Israël n'est pas nouveau.

En 1981 et 2007, il a détruit les réacteurs nucléaires de l'Irak et de la Syrie, respectivement. À ces deux occasions, la communauté internationale est restée silencieuse, échouant à sanctionner Israël ou à dissuader de futures agressions.

Dans son livre de 1991, The Samson Option, Seymour Hersh a détaillé comment Israël a développé un programme d'armes nucléaires depuis les années 1950 avec peu de surveillance, à l'exception d'une certaine pression du président américain John F. Kennedy au début des années 1960.

En 1960, les États-Unis ont découvert l'installation nucléaire de Dimona en Israël grâce à des renseignements et à une surveillance aérienne. Israël a d'abord affirmé que le site était une usine textile, puis l'a qualifié de réacteur de recherche.

Kennedy, un fervent opposant à la prolifération nucléaire, considérait les activités nucléaires secrètes d'Israël comme une menace pour la stabilité mondiale.

Entre 1961 et 1963, il a exigé des inspections régulières des États-Unis sur le site de Dimona et a envoyé plusieurs lettres au Premier ministre israélien de l'époque, David Ben-Gourion, exigeant de la transparence.

Soupçon d’implication dans le dossier Kennedy

En avril 1963, Kennedy a averti que le soutien américain pourrait être compromis sans conformité. Ben-Gourion a brusquement démissionné avant de répondre. Son successeur, Levi Eshkol, a retardé et évité des inspections complètes.

Martin Sandler, autorité reconnue et historien américain éminent, a suggéré, après un examen approfondi des documents de l'ère Kennedy, que le Mossad israélien aurait orchestré l'assassinat de Kennedy pour mettre fin à la pression américaine.

Après la mort de Kennedy, son successeur Lyndon B. Johnson a assoupli les exigences américaines, permettant au programme nucléaire israélien de se poursuivre sans contrôle.

Bien qu'Israël n'ait jamais officiellement déclaré son arsenal nucléaire, des preuves accablantes soutiennent son existence.

La preuve la plus concluante est venue en 1986 lorsque le technicien nucléaire israélien Mordechai Vanunu a divulgué des photos et des détails techniques du programme nucléaire israélien au Sunday Times.

Les experts ont conclu qu'Israël possédait au moins 100 ogives nucléaires au milieu des années 1980. De plus, des rapports de renseignement, des images satellites et des témoignages de lanceurs d'alerte ont confirmé la capacité nucléaire d'Israël.

D'anciens présidents américains comme Jimmy Carter et des secrétaires d'État comme Colin Powell ont publiquement reconnu l'arsenal nucléaire d'Israël.

Les analystes estiment qu'Israël possède actuellement entre 100 et 400 ogives, ainsi que des systèmes de livraison via des missiles, des sous-marins et des avions.

Malgré cela, Israël n'a jamais fait face à des sanctions.

Lorsque le TNP est devenu permanent en 1995, des États régionaux comme l'Égypte ont accepté sous la promesse américaine qu'Israël finirait par rejoindre. Cela ne s'est jamais produit, et aucune pression n'a été exercée.

Depuis 1974, l'Iran, l'Égypte et d'autres puissances régionales appellent à un Moyen-Orient exempt d'armes nucléaires. Depuis plus de quarante ans, l'Assemblée générale des Nations Unies réaffirme massivement cette position chaque année. L'Iran a adopté cette politique tandis qu'Israël l'a systématiquement ignorée ou rejetée.

En tant que signataire du TNP, l'Iran est interdit de développer des armes nucléaires mais conserve le droit de poursuivre une énergie nucléaire pacifique.

Sous la stricte supervision de l'AIEA, les installations nucléaires iraniennes ont été inspectées des milliers de fois, sans preuve concluante de militarisation.

En 2015, l'Iran a signé le Plan d'action global conjoint (JCPOA) avec six grandes puissances mondiales, acceptant de limiter l'enrichissement d'uranium, de réduire son stock nucléaire et de permettre des inspections rigoureuses.

Les experts s'accordent à dire que le JCPOA a prolongé le délai de rupture de l'Iran à plus d'un an.

Les allégations d'Israël et de divers responsables américains selon lesquelles l'Iran poursuit secrètement une bombe restent non fondées.

Même les “Archives atomiques” obtenues par le Mossad en 2018 n'ont pas fourni de preuve définitive d'un programme d'armement actif.

Les estimations nationales de renseignement des États-Unis depuis 2003 ont conclu que l'Iran a arrêté son programme d'armes nucléaires en 2003 et ne l'a pas repris.

En mars 2025, la directrice américaine du renseignement national, Tulsi Gabbard, a affirmé que l'Iran ne construit pas d'arme nucléaire. L'Iran n'a pas développé ou testé d'ogives, de systèmes de livraison ou de déclencheurs de détonation – des composants essentiels d'un programme d'armement.

L'opposition de l'Iran aux armes nucléaires est enracinée dans des croyances religieuses et morales. Le guide suprême du pays, Ali Khamenei, a émis une fatwa écrite en 2003 déclarant les armes nucléaires interdites en Islam. Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises.

L'hypocrisie du système international est flagrante. Alors qu'Israël reste en dehors du TNP, maintient un arsenal nucléaire secret et ne subit aucune pénalité, l'Iran, membre transparent et coopératif du TNP, est soumis à des sanctions et à des menaces militaires.

Il n'y a aucune preuve que l'Iran développe des armes nucléaires. Pourtant, l'agression actuelle initiée par Israël, soutenue par les États-Unis et leurs alliés, pourrait inciter à un changement de politique.

La leçon ironique, que la Corée du Nord a apprise il y a longtemps, est que posséder des armes nucléaires peut être le seul moyen efficace de dissuader un changement de régime et une agression étrangère.

Si l'Iran avait possédé une arme nucléaire, il est peu probable qu'il aurait été attaqué ou que son existence aurait été menacée.

Après des décennies de retenue, la logique de la dissuasion nucléaire prévaudra-t-elle enfin ? Cela dépendra de l'issue du conflit en cours.

Si les objectifs d'Israël sont déjoués, il est plus probable que l'Iran maintienne sa posture actuelle en tant qu'État non nucléaire.

Sinon, les États du monde entier apprendront rapidement que la meilleure politique pour survivre dans le système international actuel pourrait être de posséder l'arme ultime.