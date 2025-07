Par La Rédaction

Au cœur d'Assouan, en Égypte, une mission archéologique conjointe égypto-italienne reconstitue minutieusement l'histoire d'un homme nommé Ca-Mesio et de sa famille, dont les tombes creusées dans la roche remontent à plusieurs siècles.

La tombe, contenant des inscriptions hiéroglyphiques, est dans un bon état de conservation, a déclaré le ministère égyptien des Antiquités et du Tourisme dans un communiqué.

Cette découverte, réalisée par une équipe collaborative du Conseil Suprême des Antiquités égyptiennes et de l'Université de Milan, apporte un nouvel éclairage sur les pratiques funéraires et les structures sociales de l'Égypte ancienne, ajoute le communiqué.

La tombe de Ca-Mesio

La mission, travaillant dans l'ancien cimetière entourant le mausolée de l'Aga Khan sur la rive ouest d'Assouan, a mis au jour plusieurs tombes creusées dans la roche, ornées d'inscriptions hiéroglyphiques bien conservées.

Parmi celles-ci, les chercheurs ont identifié la tombe n° 38 comme particulièrement intrigante. Située à plus de deux mètres sous terre, elle est accessible par un escalier en pierre de neuf marches, encadré par des terrasses en briques de boue qui servaient autrefois de plateformes pour les offrandes funéraires.

Au cœur de la tombe se trouve un sarcophage en calcaire de deux mètres de haut, taillé directement dans la montagne, avec un couvercle sculpté représentant un visage humain, une perruque et des éléments décoratifs complexes.

À l'intérieur de la tombe, deux colonnes d'inscriptions hiéroglyphiques offrent des prières aux divinités locales d'Assouan et révèlent le nom du propriétaire de la tombe, Ca-Mesio, ainsi que des mentions de membres de sa famille.

La découverte de plusieurs momies, y compris celles d'enfants, approfondit le mystère entourant cette ancienne famille.

Le professeur Mohamed Abdel Badie, chef du secteur des Antiquités égyptiennes, note que le plateau au sommet de la colline à Assouan, où la tombe a été découverte, abrite d'immenses tombes souterraines datant de l'époque ptolémaïque, initialement destinées aux familles de l'élite et réutilisées plus tard durant la période romaine.

Les égyptologues, dans ce contexte, pensent que Ca-Mesio pourrait avoir été un haut fonctionnaire égyptien.

Dévoiler les secrets

Les enquêteurs sont impatients de déterminer ce qui est arrivé à Ca-Mesio et à sa famille, en particulier aux enfants morts jeunes, et espèrent que la technologie moderne jouera un rôle crucial.

Le ministère égyptien des Antiquités et du Tourisme indique que les égyptologues examinent les momies, avec des scanners CT et des analyses biologiques qui devraient aider à déterminer leur identité et leurs causes de décès.

L'utilisation de la technologie d'imagerie tridimensionnelle a révolutionné l'étude des momies, offrant des perspectives inégalées sur les civilisations anciennes sans endommager les artefacts délicats.

Cette approche de pointe a déjà permis des découvertes remarquables, comme l'enquête minutieuse sur le pharaon égyptien Amenhotep I.

Ces "déballages" numériques et scans permettent aux chercheurs de découvrir des détails fascinants sur la vie il y a plus de deux millénaires, tout en préservant les spécimens pour les générations futures de scientifiques.

L'héritage durable de la momification

La pratique de la momification elle-même témoigne des croyances des anciens Égyptiens concernant l'au-delà. Les premières formes de préservation se produisaient naturellement grâce au climat aride de l'Égypte, les corps enterrés dans des fosses peu profondes étant desséchés par le sable du désert.

Ce phénomène naturel aurait influencé le développement de la momification en tant que pratique rituelle délibérée, qui aurait commencé vers 3400 av. J.-C. durant la 2e dynastie. À mesure que l'Égypte prospérait, la momification devenait de plus en plus élaborée, en particulier pour les personnes de haut rang social.

Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, a affirmé que la découverte de la tombe de Ca-Mesio et l'analyse en cours de son contenu soulignent l'importance de la collaboration scientifique internationale pour préserver et comprendre notre patrimoine culturel commun.

"Cette découverte constitue un ajout qualitatif au gouvernorat d'Assouan, mettant en lumière l'importance continue de l'exploration archéologique pour révéler la riche tapisserie de l'histoire humaine", a ajouté Fathy.

Les autorités indiquent que les informations issues de la tombe de Ca-Mesio seront rendues publiques une fois les investigations terminées.