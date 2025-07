Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, participera à une réunion informelle élargie sur la question chypriote aux États-Unis, selon des sources du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre de deux jours se tiendra à New York mercredi et jeudi. Elle réunira des personnalités clés, notamment le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la République turque de Chypre du Nord (RTCN), Ersin Tatar, le dirigeant chypriote grec Nikos Christodoulides, le ministre grec des Affaires étrangères Yorgo Gerapetritis, ainsi que le ministre d'État britannique pour l'Europe et l'Amérique du Nord, Stephen Doughty.

L'objectif de cette réunion est d'explorer des moyens de renforcer la coopération entre les communautés chypriotes turque et grecque sur l'île.

Les dirigeants se sont mis d'accord pour faire avancer des initiatives telles que l'ouverture de nouveaux points de passage, les questions environnementales, les projets d'énergie renouvelable, la restauration de cimetières et la création de comités techniques axés sur la jeunesse.

Cette réunion informelle n'a pas pour but de reprendre les négociations précédentes ni de lancer de nouvelles discussions officielles.

Maria Angela Holguin Cuellar, l'envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour Chypre, s'est activement engagée auprès des dirigeants et des représentants afin de suivre et de faire avancer le processus, selon les mêmes sources.

Ankara considère cette réunion comme une opportunité de promouvoir une culture de collaboration et de bonnes relations de voisinage entre les deux parties, dans le cadre des efforts en cours pour établir un cadre durable et équitable pour l'avenir de Chypre.