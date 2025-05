Un puissant séisme a fait plus de 1 000 morts en Birmanie, déjà ravagée par la guerre, ainsi qu'en Thaïlande voisine, causant des dégâts considérables.

Voici ce que nous savons des efforts de secours :

Chine

La Chine a envoyé une équipe de 82 secouristes en Birmanie samedi, a annoncé le ministère chinois de la gestion des urgences. Une autre équipe de secours de la province du Yunnan est arrivée à Yangon, la capitale économique de la Birmanie, samedi, selon CCTV.

Le gouvernement chinois fournira également une aide humanitaire d'urgence de 100 millions de yuans (13,8 millions de dollars) à la Birmanie, avec des livraisons prévues à partir de lundi, a indiqué son agence d'aide internationale samedi.

États-Unis

Le président américain Donald Trump a promis vendredi que Washington aiderait la Birmanie après le séisme. "C'est terrible," a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale. "C'est vraiment grave, et nous allons aider. Nous avons déjà parlé avec le pays."

Inde

Un avion d'aide indien a atterri en Birmanie samedi. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré qu'un avion de transport militaire C-130 avait été envoyé avec des kits d'hygiène, des couvertures, des colis alimentaires et d'autres articles essentiels.

« Une équipe de recherche et de secours ainsi qu'une équipe médicale accompagnent également ce vol », a-t-il ajouté. « Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation et d'envoyer davantage d'aide. »

Corée du Sud

Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a annoncé qu'il enverrait 2 millions de dollars d'aide humanitaire « pour soutenir les efforts urgents de secours et de sauvetage » après le séisme.

« Le gouvernement coréen espère que cette aide contribuera à sauver des vies et à soulager les souffrances dans les zones touchées », a déclaré le ministère dans un communiqué. Séoul a également indiqué qu'une aide supplémentaire pourrait être envoyée si la situation s'aggravait.

OMS

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle mobilisait son centre logistique à Dubaï pour préparer des fournitures pour les blessures traumatiques après le séisme et avait déclenché sa réponse de gestion des urgences.

L'organisation mondiale de la santé coordonne sa réponse au séisme depuis son siège à Genève « car nous considérons cela comme un événement majeur » avec « manifestement une très grande menace pour la vie et la santé », a déclaré la porte-parole Margaret Harris lors d'un point de presse.

Iran

Le ministère des Affaires étrangères iranien a présenté les condoléances de Téhéran aux peuples et gouvernements de la Birmanie et de la Thaïlande samedi et a déclaré qu'il était prêt à aider dans les efforts humanitaires.

« Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei... a annoncé la disponibilité de notre pays à participer au processus de secours et de sauvetage », a-t-il déclaré.

Malaisie

Le ministère des Affaires étrangères de la Malaisie a déclaré qu'il enverrait également une équipe en Birmanie. Le déploiement comprendra un commandant et 49 secouristes « pour soutenir les opérations humanitaires et de secours en cours ».

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, a déclaré que l'ASEAN, dont la Birmanie et la Thaïlande sont membres, « est prête à aider » les deux pays.

Indonésie

Le président indonésien Prabowo Subianto a présenté ses condoléances à la Birmanie et à la Thaïlande et a offert son aide. « Nos pensées et nos prières accompagnent les peuples des deux pays en cette période difficile », a-t-il écrit sur X vendredi soir.

« L'Indonésie est prête à fournir tout le soutien nécessaire pour les efforts de reconstruction dans les zones touchées. »