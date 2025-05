L'armée ougandaise a annoncé dimanche avoir déployé des troupes dans la ville de Mahagi, dans la province de l'Ituri située dans le nord-est de la République démocratique du Congo, pour lutter contre la milice congolaise Codéco.

En effet, l'Ouganda avait indiqué le mois dernier que ses troupes sécurisaient la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, à environ 160 km de Mahagi, en collaboration avec les forces congolaises, afin de repousser des milices locales.

Le nord-est de la RDC est en proie à des violences communautaires récurrentes.

"Nos troupes sont entrées dans la ville de Mahagi et nous en avons le contrôle", a précisé dimanche à la presse le porte-parole de l'armée ougandaise Felix Kulayigye.

Le déploiement a été fait à la demande des forces armées congolaises "en raison des massacres de civils commis par la Codéco", a-t-il ajouté.

La milice Codéco (Coopérative pour le développement du Congo) prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu, principalement composée d'agriculteurs, face à la communauté Hema, majoritairement pastorale.

Le 10 février, au moins 51 personnes ont été tuées en Ituri par des hommes armés affiliés à cette milice, selon des sources humanitaires et locales."

L'UPDF (l'armée ougandaise) a rapidement et avec succès occupé la ville de Mahagi," s'était félicité samedi sur X Muhoozi Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni. "Nous allons (...) continuer notre quête des Codéco où qu'ils soient!" avait-il également averti.

La province de l'Ituri est déchirée depuis 2017 par un conflit entre milices communautaires, dont la Codéco et la milice Zaïre affirmant défendre la communauté Hema, qui a provoqué la mort de milliers de civils et des déplacements massifs de populations. L'Ituri se situe au nord des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Depuis fin janvier, le groupe rebelle M23 s'est notamment rendu maître, avec ses alliés, des grandes villes de Goma et de Bukavu, après avoir déjà conquis depuis 2021 de vastes pans de cette région riche en ressources naturelles.

