Par Rose York

Une année chargée de chagrin s'est écoulée. Pourtant, mes écrits dans mon journal, rédigés dans les jours qui ont suivi le meurtre d’Aysenur, me frappent toujours comme un train en pleine vitesse chaque fois que je les relis.

6 septembre 2024 : Que dire ? Aysenur est morte. Elle nous a quittés ce matin, pleine de vie, d'énergie et de joie. Maintenant, elle est morte.

Ces mots me ramènent à cet appartement de Ramallah où je restais alitée, malade, pendant qu’elle participait à la manifestation.

Je me revois, impuissante, regardant sa mort à travers une série de vidéos tremblantes et graphiques envoyées par des militants de “International Solidarity Movement” (ISM) présents sur place.

Bien que cela me soit difficile, cette douleur me rappelle que tout cela était réel, qu’une jeune femme brillante n’est plus, et que son meurtrier ainsi que tous ceux responsables échappent à toute responsabilité.

Aysenur Ezgi Eygi avait 26 ans, venait d’obtenir son diplôme, était citoyenne américaine et turque, et une personne qui a recherché la justice tout au long de sa vie.

En 2016, à seulement 18 ans, elle s’était rendue à Standing Rock pour soutenir les protecteurs de l’eau autochtones contre le projet d’oléoduc Dakota Access Pipeline.

À l’âge adulte, elle a organisé des collectes de fonds pour les personnes dans le besoin, soutenu les droits des immigrés en tant qu’assistante juridique, et participé à la UW Liberated Zone en 2024, luttant pour mettre fin à la complicité de l’Université de Washington dans l’occupation et le génocide en Palestine.

Elle avait une capacité incroyable à se faire des amis grâce à son attitude accueillante et sincère, et elle faisait preuve d’un courage remarquable, même lorsqu’elle avait peur.

Parmi ses proches, elle était adorée pour sa générosité, ses principes, sa gentillesse, sa créativité, sa curiosité, son intelligence et son humour.

Je l’ai rencontrée pour la première fois à Jérusalem, le 1er septembre de l’année dernière, juste avant notre formation avec l’ISM, un collectif palestinien fondé en 2001 pendant la Seconde Intifada.