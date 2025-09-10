Par Rose York
Une année chargée de chagrin s'est écoulée. Pourtant, mes écrits dans mon journal, rédigés dans les jours qui ont suivi le meurtre d’Aysenur, me frappent toujours comme un train en pleine vitesse chaque fois que je les relis.
6 septembre 2024 : Que dire ? Aysenur est morte. Elle nous a quittés ce matin, pleine de vie, d'énergie et de joie. Maintenant, elle est morte.
Ces mots me ramènent à cet appartement de Ramallah où je restais alitée, malade, pendant qu’elle participait à la manifestation.
Je me revois, impuissante, regardant sa mort à travers une série de vidéos tremblantes et graphiques envoyées par des militants de “International Solidarity Movement” (ISM) présents sur place.
Bien que cela me soit difficile, cette douleur me rappelle que tout cela était réel, qu’une jeune femme brillante n’est plus, et que son meurtrier ainsi que tous ceux responsables échappent à toute responsabilité.
Aysenur Ezgi Eygi avait 26 ans, venait d’obtenir son diplôme, était citoyenne américaine et turque, et une personne qui a recherché la justice tout au long de sa vie.
En 2016, à seulement 18 ans, elle s’était rendue à Standing Rock pour soutenir les protecteurs de l’eau autochtones contre le projet d’oléoduc Dakota Access Pipeline.
À l’âge adulte, elle a organisé des collectes de fonds pour les personnes dans le besoin, soutenu les droits des immigrés en tant qu’assistante juridique, et participé à la UW Liberated Zone en 2024, luttant pour mettre fin à la complicité de l’Université de Washington dans l’occupation et le génocide en Palestine.
Elle avait une capacité incroyable à se faire des amis grâce à son attitude accueillante et sincère, et elle faisait preuve d’un courage remarquable, même lorsqu’elle avait peur.
Parmi ses proches, elle était adorée pour sa générosité, ses principes, sa gentillesse, sa créativité, sa curiosité, son intelligence et son humour.
Je l’ai rencontrée pour la première fois à Jérusalem, le 1er septembre de l’année dernière, juste avant notre formation avec l’ISM, un collectif palestinien fondé en 2001 pendant la Seconde Intifada.
L’ISM rassemble des militants internationaux qui utilisent leur présence, leurs compétences juridiques et des actions directes non violentes pour tenter de dissuader les tentatives israéliennes de voler, saboter, harceler, attaquer ou tuer des Palestiniens.
Nous avons passé la semaine ensemble en tant que camarades, apprenant des habitants, mangeant bien, restant dehors jusqu’à ce que les rues deviennent désertes à part les chats errants, et fumant les cigarettes roulées maladroitement par Aysenur.
Assassinat ciblé
Le 6 septembre, Aysenur est partie à 10h20 pour assister à une manifestation pacifique hebdomadaire contre la colonie israélienne illégale d’Evyatar à Beita, Naplouse.
Après les prières du vendredi, les soldats israéliens ont encerclé le petit groupe, tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles pour disperser les participants.
Aysenur et les autres se sont repliés en descendant la colline, trouvant refuge dans une oliveraie. Plus tard, dans un moment de calme, deux coups de feu ont été tirés par un sniper israélien posté sur le toit d’une maison au sommet de la colline. Une balle a ricoché et blessé un jeune Palestinien de 18 ans, sans gravité.
La seconde a transpercé Aysenur directement à la tête.
Les ambulanciers palestiniens l’ont transportée d’urgence à l’hôpital le plus proche à Naplouse, où les médecins ont tenté de la réanimer. Ils ont échoué. À 14h30, Aysenur était morte.
Tragiquement, son meurtre n’était pas un accident isolé dû à une mauvaise procédure militaire ou à des individus haineux. La violence qu’elle a subie est la norme des opérations israéliennes.
Les Palestiniens subissent quotidiennement cette brutalité insensée.
Dans un autre village de Naplouse, aux mêmes heures où Aysenur manifestait et mourait, un soldat israélien a abattu Bana Amjad Bakr, une Palestinienne de 13 ans, à travers la fenêtre de sa propre maison lors d’un raid de colons sur la ville. Bana a été transportée au même hôpital et placée dans la même morgue.
Le gouvernement israélien, comme toujours, a diffusé un récit sans aucun témoignage ou vidéo pour le soutenir.
Malgré les appels désespérés de la famille d’Aysenur pour une enquête indépendante, les États-Unis ont permis à Israël de “s’auto-enquêter”, sans surprise, les coupables se sont absous de tout méfait.