Au moins 20 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques cette semaine dans l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria, ont déclaré mercredi les autorités locales et des sources humanitaires.

Huit personnes ont été tuées mardi soir dans le village de Chinchin, selon le président du conseil local, Emmanuel Bala.

Cette attaque fait suite à une autre perpétrée mardi à l'extérieur de la ville de Langai, où cinq personnes ont été tuées.

Et lundi, des assaillants non identifiés ont tué sept personnes dans le district de Bwe.

Les éleveurs nomades musulmans de l'ethnie peule sont depuis longtemps en conflit avec les agriculteurs sédentaires du Plateau, dont beaucoup sont chrétiens, pour l'accès à la terre et aux ressources.

Les attaques dans cette région dite de la Ceinture centrale du Nigeria prennent souvent une dimension religieuse ou ethnique.

L'accaparement des terres, les tensions politiques et économiques entre les sédentaires et ceux qui sont considérés comme des étrangers, ainsi que l'afflux de prédicateurs musulmans et chrétiens extrémistes qui soufflent sur les braises, ont accentué les divisions dans cette région du pays, en particulier dans les États de Benue et du Plateau, au cours des dernières décennies.

Dans le centre du pays, les terres disponibles pour l'agriculture et l'élevage se réduisent régulièrement à cause du changement climatique et de l'expansion humaine, ce qui entraîne une concurrence parfois mortelle pour un espace de plus en plus limité.

"Il y a quelque temps, les autochtones exploitaient des mines, ils ont été attaqués" à la machette, mais personne n'a été tué, a expliqué Bala à l'Agence France-Presse.

Les Peuls de la région ont également été harcelés et attaqués ces derniers jours à la suite d'agressions meurtrières attribuées à des membres de leur ethnie, a ajouté Bala.

Un responsable de la Croix-Rouge a confirmé le bilan de Chinchin et indiqué que le nombre de personnes tuées au cours des dernières 24 heures pourrait s'élever à 21.