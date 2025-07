Le porte-parole des services de gestion des catastrophes et des urgences de la ville d'Ekurhuleni, Maswazi Mdluli, a confirmé les décès et indiqué que la cause de l'incendie, survenu avant l'aube lundi, fait actuellement l'objet d'une enquête.

« Vers 3 heures ce matin, nos pompiers sont intervenus sur un incendie à Arla Park Ext 3, Nigel », a raconté Mdluli.

« À leur arrivée, ils ont trouvé une maison en tôle de type 3+1 complètement embrasée, avec des membres de la communauté aidant à éteindre les flammes. Une fois l'incendie maîtrisé, les pompiers ont entamé des recherches et des opérations de récupération, car il y avait des inquiétudes quant à la présence de victimes à l'intérieur. Les deux personnes décédées ont été déclarées mortes sur place par les services médicaux du Gauteng. »

Incidents multiples

Les autorités ont rapporté qu'un enfant de huit ans a échappé à l'incendie avec des brûlures légères et reçoit actuellement des soins médicaux.

Ce tragique événement survient après une série d'incendies récents dans des zones d'habitat informel à travers la municipalité.

Jeudi dernier, les services d'urgence ont signalé un autre incendie où six enfants d'une même famille, âgés de 4 à 14 ans, ont perdu la vie dans leur domicile.

Les habitants ont exprimé leur indignation, accusant les services d'urgence de la ville de répondre lentement lors de multiples incidents d'incendies mortels, rapporte le diffuseur public SABC.

Les services de gestion des urgences de la ville de Johannesburg (EMS) ont lancé un appel à la prudence.

« Au cours des trois derniers jours, les EMS ont répondu à trois incidents majeurs d'incendie », indique leur communiqué.

« En raison de la vague de froid actuelle, les EMS exhortent tous les résidents, en particulier ceux vivant dans des logements informels ou à forte densité, à faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation d'appareils de chauffage. »

