Alors que les comédies légères dominent souvent le box-office à travers l'Afrique, un changement fascinant s'opère lorsque l'attention se tourne vers les récompenses.

Les Africa Magic Viewers Choice Awards (AMVCA) de cette année ont clairement montré que, lorsqu'il s'agit de remporter les prix majeurs, ce sont les récits à thèmes puissants – les thrillers haletants et les drames captivants – qui séduisent les critiques et repartent avec les trophées convoités.

La cérémonie des AMVCA du 10 mai 2025 a vu triompher des intrigues profondes sur les rires et les jeux de mots. En tête de liste, la série d'horreur Seven Doors, un thriller glaçant racontant l'histoire d'un monarque confronté à une malédiction générationnelle.

Les performances saisissantes de la série ont valu à ses acteurs principaux, Femi Adebayo et Chioma Akpotha, les prestigieux prix de Meilleur Acteur et Meilleure Actrice, respectivement.

Pour Adebayo, cette victoire est un hommage à ses racines. Une vidéo émouvante sur Instagram a capturé les bénédictions sincères de son père alors qu'il tenait fièrement sa statuette AMVCA scintillante.

Sa légende accompagnatrice exprimait sa gratitude : « Seven Doors a peut-être triomphé aux AMVCA2025, mais la véritable fondation de tout ce que je suis... est ici. Leurs sacrifices, leurs prières, leur amour – sans eux, je ne suis rien. Cette victoire est la nôtre. »

Victoire personnelle

Akpotha, tout aussi émue, a partagé son émotion en ligne, déclarant simplement : « MERCI, JÉSUS !!! Les mots me manquent vraiment ! » Son expression sincère a souligné l'importance de cette reconnaissance pour un film s'aventurant dans le territoire souvent imprévisible de l'horreur, en particulier pour le public africain.

L'horreur, par nature, vise à déstabiliser, à explorer l'obscurité et à découvrir des peurs et des angoisses profondes.

Les analystes du cinéma suggèrent que, bien que cela puisse rendre sa réception cinématographique moins constante – beaucoup préférant des intrigues plus légères pour une sortie divertissante – son pouvoir d'explorer des émotions humaines complexes et des récits profonds est indéniable.

Les nominations aux AMVCA semblent indiquer cette préférence thématique, avec des intrigues fortes comme Freedom Way, Lisabi: The Uprising et Anikulapo apparaissant à plusieurs reprises dans diverses catégories de nominations.

Des intrigues à thème fort

Finalement, c'est Freedom Way, un thriller d'action mettant courageusement en lumière des réalités nigérianes difficiles telles que la corruption, l'insécurité économique et les allégations de brutalité policière, qui a remporté le prix du Meilleur Film.

Cette victoire signale une évolution potentielle dans le paysage cinématographique africain. Comme le notent les observateurs, les cinéastes reconnaissent de plus en plus que le succès ne se limite pas aux chiffres du box-office.

La quête de reconnaissance critique et de récompenses prestigieuses est désormais une force motrice importante, incitant les créateurs à aborder des thèmes plus complexes et socialement pertinents.

Le scénariste kényan Abel Mutua Musyoka, dont le thriller à suspense Untying Kantai a été un travail de quatre ans, a fait écho à ce sentiment en louant son équipe. Mutua a remporté le prix du meilleur scénario pour une série télévisée pour son travail sur Untying Kantai et celui de la meilleure langue indigène pour Makosa NI Yangu.

Célébrant les deux nominations du film, il a fièrement indiqué : « Il y a quatre ans, grâce à votre soutien indéfectible, nous avons commencé ce voyage cinématographique. Voici les fruits de votre travail. Une véritable illustration de l'effet Wakurugenzi. Deux nominations, toutes deux converties en victoires. Le drapeau de notre région flotte haut. »

Les organisateurs des récompenses ont noté la croissance et l'innovation au sein du paysage narratif du continent. Les prix amplifient « les efforts de tous les créateurs qui osent rêver et donner vie à ces rêves », a déclaré l'acteur et réalisateur vétéran Sani Mu’azu, qui a reçu le prix du Mérite de l'Industrie AMVCA.

« Chaque œuvre capture un aspect unique des conteurs vibrants d'Afrique. Je crois que ces sélections reflètent à la fois la profondeur et l'innovation qui façonnent notre industrie, et elles annoncent un avenir passionnant pour le contenu africain », a affirmé Dr Busola Tejumola, responsable exécutif du contenu et des chaînes, lors de l'annonce des nominations en mars.

Les analystes s'accordent à dire que, bien que le rire ait sa place, le pouvoir du cinéma à explorer les aspects plus sombres et complexes de l'expérience humaine et des réalités sociétales est de plus en plus reconnu et célébré.