Par Charles Mgbolu

L'air est chargé d'anticipation et d'énergie nerveuse alors que des groupes de jeunes garçons sud-africains, vêtus de tenues traditionnelles, se tiennent au seuil de l'âge adulte.

Ils s'apprêtent à participer à une cérémonie, généralement réservée aux jeunes âgés de 16 à 20 ans.

Cette cérémonie marque leur passage à l'âge adulte, établissant un lien sacré avec leurs ancêtres et leur communauté.

Le point culminant est leur circoncision, réalisée par un chirurgien traditionnel sous la supervision des anciens de la tribu.

Mais, ce rituel ancien peut tourner au drame, comme ce fut le cas lors de la dernière édition.

Circoncisions bâclées

Le Comité provincial de coordination des initiations (PICC) d'Afrique du Sud a confirmé, le vendredi 4 juillet, la mort tragique de trois initiés à la suite de circoncisions bâclées dans des écoles d'initiation « illégales » situées dans la province du Nord-Ouest, tandis que quatre-vingt-dix autres ont été secourus.

Le gouvernement sud-africain reconnaît officiellement les cérémonies d'initiation masculine comme une pratique culturelle marquant la transformation des jeunes garçons en adultes, qualifiant cela de « rite de passage profond ».

Cette tradition est profondément ancrée dans la société sud-africaine, reflétant des liens ancestraux importants, des valeurs et une identité culturelle.

Ces rites, qui durent de quelques semaines à six mois, varient selon les communautés ; chez les Xhosa de la province du Cap-Oriental, par exemple, l'initiation masculine implique la circoncision et un isolement dans des huttes spécialement construites, loin de leurs communautés.

Là-bas, les initiés sont censés apprendre des compétences de survie, des traditions culturelles et des responsabilités sociales auprès des anciens de la tribu, souvent à travers des rituels spécifiques et des restrictions alimentaires.

Les célébrations de retour à la maison occupent une place importante à la fin de la saison d'initiation, où familles et amis festoient et dansent pour célébrer le retour sain et sauf des jeunes hommes.

Santé et hygiène

Cependant, la sacralité de cette tradition est confrontée à des vents contraires.

En décembre dernier, les autorités ont révélé qu'au moins 253 initiés sont morts dans des écoles dites d'initiation au cours des six dernières années.

Les autorités, dans une déclaration faite en février dernier, ont indiqué que certaines écoles d'initiation sont dirigées par des chirurgiens traditionnels non qualifiés « ne respectant pas des normes strictes de santé pendant la circoncision, ce qui conduit à la mort des initiés ou à des mutilations permanentes ».

Le PICC et le département provincial de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles (COGTA) ont indiqué, le mercredi 2 juillet, qu'ils recherchent encore 11 jeunes garçons âgés de 12 à 15 ans, portés disparus après avoir été emmenés dans des écoles d'initiation illégales.

Les garçons disparus résidaient dans les villages de Ramatlabama et Tsetse, dans la province du Nord-Ouest.

La police, aux côtés de membres inquiets de la communauté, mène des recherches dans les environs des villages.

Trouver un équilibre entre la protection des adolescents contre les dangers et la préservation de la culture chère aux communautés est donc devenu un défi critique et complexe.

En juin, les autorités ont émis un avertissement sévère à toutes les écoles d'initiation, soulignant que leur statut légal ne les exempte pas de responsabilité.

Le ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles (CoGTA), Velenkosini Hlabisa, a rappelé : « Toute école qui enfreint la loi, ignore les règlements de sécurité ou met des vies en danger sera fermée sans hésitation. La loi est sans équivoque et s'applique à tous. »

Cet avertissement fait suite à une année précédente éprouvante, où 94 jeunes ont perdu la vie et 11 autres ont subi des blessures graves en raison de pratiques d'initiation dangereuses, en particulier dans les provinces du Cap-Oriental et de l'État-Libre.

Bien que des écoles d'initiation légales opèrent en Afrique du Sud, un réseau clandestin d'écoles illégales continue de fonctionner, selon les autorités.

Thebeetsile Keameditse, porte-parole de CoGTA, a souligné la nature insaisissable de l'« auteur des enlèvements » des 11 enfants disparus, selon les responsables.

« Le directeur de l'école d'initiation illégale opérait dans le village de Tsetse et changeait d'emplacement pour éviter d'être arrêté. »

Le PICC a lancé un appel à l'aide pour assurer le retour en toute sécurité des initiés, alors que leur bien-être devient de plus en plus préoccupant.