Elle décrit une concurrence « écrasante » chaque fois que son entreprise publie des offres d'emploi. « Tant de jeunes, y compris certains surqualifiés pour les postes, se présentent », dit Camila.

La technologie offre des sources de revenus alternatives via des plateformes en ligne, bien que cela reste limité aux zones urbaines et périurbaines. De plus, comme le souligne Camila, certaines entreprises se limitent à des « opérations conventionnelles qui ne permettent pas de créer davantage de postes grâce aux innovations numériques ».

Temps difficiles

La structure fiscale du Kenya est examinée de près, car beaucoup estiment qu'elle est responsable des difficultés des entreprises à être rentables et, par conséquent, à embaucher moins de personnes.

« Avant même de penser à élargir leur main-d'œuvre, elles doivent atteindre la rentabilité. Pour la plupart, les revenus sont trop faibles pour y parvenir », explique Patrick Babu, consultant en communication.

L'experte en finances Immaculate Wacera estime que la fiscalité élevée constitue un autre obstacle à la création d'un environnement favorable aux affaires.

« Les intérêts sur les prêts sont également élevés », dit-elle à TRT Afrika.

« De nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer au Kenya parce qu'il est coûteux d'y opérer. Et lorsque cela se produit, même ceux qui étaient employés se retrouvent au chômage. »

En avril de cette année, le registre des entreprises a annoncé que le gouvernement avait dissous 62 entreprises, tandis que 133 autres ont été mises en demeure pour ne pas avoir respecté certaines exigences. Cela se traduit par des pertes d'emplois dans de nombreux secteurs.

Feuille de route du gouvernement

Le gouvernement affirme avoir élaboré un plan pour réduire le chômage, demandant aux citoyens de faire preuve de patience face à ce qu'il décrit comme « un processus graduel ».

Le président Ruto illustre ce point en déclarant que 400 000 jeunes ont trouvé des emplois à l'étranger, le gouvernement étant en pourparlers avec les Émirats arabes unis, les États-Unis et l'Allemagne pour créer davantage de telles opportunités.

Il a ancré son plan de création d'emplois dans le projet de logement abordable de son gouvernement, qui vise à construire des logements à travers le pays. Selon les données du gouvernement, 320 000 jeunes ont déjà été employés.

L'objectif est de doubler la main-d'œuvre dans le secteur du logement pour atteindre 600 000, y compris 4 000 stagiaires professionnels. Le président affirme également que 180 000 personnes gagnent leur vie grâce aux laboratoires numériques mis en place par le gouvernement.

Dans le secteur de l'éducation, le gouvernement affirme avoir recruté 76 000 enseignants et prévoit d'en embaucher 24 000 de plus d'ici janvier 2026.

Liste de souhaits des citoyens

« La meilleure façon pour le gouvernement de réduire le chômage des jeunes est de diminuer progressivement les impôts et d'accorder également des exonérations fiscales aux grandes entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Cela signifiera que davantage de ces entreprises pourront développer leurs activités, créant ainsi des revenus pour elles-mêmes et pour d'autres », explique Wacera à TRT Afrika.

Elle avertit que l'exportation de main-d'œuvre ne fonctionne que pour un petit nombre de Kényans, et il serait préférable que les compétences soient encouragées à rester dans le pays.

« Si la fiscalité est réformée et si le gouvernement protège les citoyens contre la hausse mondiale du coût de la vie, alors nous progresserons rapidement. Le Kenya est un leader économique dans la région et sur le continent dans de nombreux secteurs. C'est seulement l'environnement favorable qui manque à nos citoyens jeunes et travailleurs », suggère Wacera.

Alors que Caroline attend que sa fille termine les trois années restantes à l'université, elle demande au gouvernement d'éliminer la perception selon laquelle « il faut avoir des relations pour obtenir un emploi ».

Elle suggère que les entreprises publiques abaissent l'âge actuel de la retraite pour donner une chance aux jeunes, qu'elles offrent des conseils et qu'elles incitent à l'auto-emploi afin d'encourager les jeunes entrepreneurs à être créatifs et innovants.

Pour l'instant, les jeunes diplômés du Kenya continuent leur veille – certains dans les amphithéâtres universitaires poursuivant des diplômes supplémentaires, d'autres dans les rues, tous espérant une percée dans un marché du travail qui a besoin d'être revitalisé.