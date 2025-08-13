Par La Rédaction

Le 11 août, la scène mondiale résonne des échos vibrants et métalliques de l'invention la plus emblématique de Trinité-et-Tobago : le steelpan.

Les historiens attribuent l'invention de cet instrument de musique aux Africains réduits en esclavage au XIXe siècle, qui utilisaient les percussions comme moyen de communication et d'expression culturelle.

Un steelpan, souvent appelé "pan" ou "tambour d'acier", se joue avec une paire de baguettes droites munies d'embouts en caoutchouc ; la taille et le type de ces embouts varient selon la catégorie de pan joué, explique l'ONU dans une déclaration commémorative publiée lundi.

Cet instrument de musique, également appelé "instrument annonciateur", est étroitement lié à d'autres instruments de la diaspora africaine, tels que les "tambours parlants" des cultures ouest-africaines, utilisés pour les cérémonies, les récits et, de manière cruciale, la communication à longue distance.

Les historiens expliquent que les Occidentaux impliqués dans l'esclavage brutal, craignant des rébellions organisées, ont à plusieurs reprises interdit les tambours africains traditionnels.