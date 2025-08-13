Par La Rédaction
Le 11 août, la scène mondiale résonne des échos vibrants et métalliques de l'invention la plus emblématique de Trinité-et-Tobago : le steelpan.
Les historiens attribuent l'invention de cet instrument de musique aux Africains réduits en esclavage au XIXe siècle, qui utilisaient les percussions comme moyen de communication et d'expression culturelle.
Un steelpan, souvent appelé "pan" ou "tambour d'acier", se joue avec une paire de baguettes droites munies d'embouts en caoutchouc ; la taille et le type de ces embouts varient selon la catégorie de pan joué, explique l'ONU dans une déclaration commémorative publiée lundi.
Cet instrument de musique, également appelé "instrument annonciateur", est étroitement lié à d'autres instruments de la diaspora africaine, tels que les "tambours parlants" des cultures ouest-africaines, utilisés pour les cérémonies, les récits et, de manière cruciale, la communication à longue distance.
Les historiens expliquent que les Occidentaux impliqués dans l'esclavage brutal, craignant des rébellions organisées, ont à plusieurs reprises interdit les tambours africains traditionnels.
Cependant, les Africains réduits en esclavage dans les Caraïbes ont fait preuve d'ingéniosité en trouvant rythme et voix à travers des outils de percussion non conventionnels, ce qui a finalement conduit à la création du steelpan.
L'ONU reconnaît que le steelpan favorise des sociétés inclusives, des communautés durables et une économie créative, tout en ayant un impact positif sur la santé mentale, l'égalité des genres et l'autonomisation des jeunes.
« La diversité culturelle et la quête de développement culturel par tous les peuples et nations sont une source d'enrichissement mutuel pour la vie culturelle de l'humanité. L'importance de promouvoir et de préserver la diversité culturelle est inscrite dans les Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 », déclare l'ONU en commémorant cette journée.
Tout comme le tambour parlant, qui transmet littéralement des messages, le steelpan, lorsqu'il est utilisé comme instrument annonciateur, peut introduire un thème, établir une ambiance ou même signaler des changements dans le récit musical, explique l'École de musique des Bermudes.
L'ONU invite les parties prenantes à célébrer la Journée mondiale du steelpan en sensibilisant à l'importance culturelle et historique de cet instrument, ainsi qu'à son lien avec le développement durable.