Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a réaffirmé son soutien indéfectible à Chypre du Nord et à une solution à deux États pour la question chypriote lors de sa visite en République turque de Chypre du Nord (RTCN).

Il a participé au festival TEKNOFEST-2025 et a rencontré le président de la RTCN, Ersin Tatar.

« Nous continuerons à soutenir de toutes nos forces la vision d'une solution à deux États proposée par le président Tatar. Les Chypriotes turcs obtiendront tôt ou tard la reconnaissance de leur égalité souveraine et de leur statut international égal sur l'île. La Turquie, en tant que patrie mère, sera toujours aux côtés de la République turque de Chypre du Nord », a clamé Erdoğan.

Il a souligné que les réalités contemporaines exigent la reconnaissance de l'existence de deux peuples et de deux États sur l'île : « Notre souhait sincère est une solution juste, durable, pérenne et réaliste. Les événements dans notre région montrent également qu'il est temps d'accepter cette réalité. »

Répondant à une question sur les déclarations anti-turques du chef de l'Église orthodoxe chypriote et les signes de résurgence de l'organisation terroriste EOKA dans le sud de Chypre, Erdoğan a exprimé une position ferme :

« Les sociétés qui ne tirent pas de leçons de l'histoire sont condamnées à répéter les mêmes erreurs. Je condamne fermement toute déclaration qui perturbe le langage de la paix à Chypre et met en danger les générations futures. Ceux qui recourent au terrorisme et ignorent les Chypriotes turcs doivent savoir qu'ils feront face à une Turquie encore plus forte. Au lieu de propos qui accentuent les tensions, l'utilisation d'un langage constructif et unificateur serait plus bénéfique pour l'avenir de l'île. »

Le président a également averti : « Nous ne permettrons jamais la répétition des souffrances passées et nous sommes déterminés sur cette question. Ni la Turquie, ni la République turque de Chypre du Nord, ni le monde ne sont les mêmes qu'auparavant. Ils feraient mieux de bien comprendre cela. »

En évoquant le festival TEKNOFEST, organisé pour la première fois en RTCN, Erdoğan a noté que près de 50 000 jeunes de 22 pays y ont participé.

Selon lui, cet événement contribuera à faire de la RTCN un centre éducatif, scientifique et technologique en Méditerranée.

Le président a exprimé une grande fierté quant aux progrès de la Turquie dans l'industrie de la défense : « TEKNOFEST n'est pas un simple spectacle ou un événement ordinaire. TEKNOFEST est l'incarnation d'une conscience, d'une mission, d'une atmosphère de prise de conscience. En 1974, nous ne disposions pas d'armes sérieuses. Nous sommes venus sur cette île avec des armes fournies par d'autres pour y apporter la paix. Aujourd'hui, la Turquie dépasse largement cette époque. La Turquie est devenue une étoile montante dans le monde grâce à ses développements originaux et à sa production locale dans l'industrie de la défense. »

Sur les questions internationales, Erdoğan a fermement condamné l'attaque contre un navire transportant de l'aide humanitaire pour Gaza au large de Malte, qualifiant cet acte de « piraterie flagrante ».

Il a également accusé Israël de déstabiliser la Syrie et de tenter de provoquer de nouveaux conflits dans la région : « Les actions d'Israël menacent la paix et la tranquillité. Nous ne permettrons pas à notre voisin, la Syrie, d'être entraîné dans une nouvelle atmosphère de conflit. »