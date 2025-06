Une année s'est écoulée depuis que le Kenya a plongé dans une crise marquée par une flambée du coût de la vie, aggravée par des hausses d'impôts proposées, un mécontentement public face à des promesses de gouvernance non tenues et une corruption perçue au plus haut niveau.

Face à une explosion de colère populaire dans les rues, le président William Ruto, en difficulté, a limogé la majorité de son cabinet dans une purge perçue comme une tentative désespérée d'apaiser les manifestants.

Ruto avait prononcé une allocution télévisée à la nation le 11 juillet 2024, promettant de former une nouvelle administration plus restreinte et efficace.

Il avait qualifié le renvoi des ministres de son cabinet de résultat d'une « évaluation holistique » de leur performance.

Le chef de la police nationale avait également été contraint de démissionner après la mort d'au moins 39 manifestants, tués par les forces de l'ordre lors d'une manifestation devant le parlement quelques semaines plus tôt.

Soulèvement populaire

Ce soulèvement populaire était censé annoncer un changement au Kenya, mais la récente mort de l'enseignant et blogueur Albert Ojwang dans des circonstances controversées suggère que peu de choses ont changé.

Ojwang est décédé en garde à vue après avoir été arrêté pour une publication sur les réseaux sociaux critiquant un haut responsable de la police. Selon la police, il se serait mortellement blessé en se cognant la tête contre le mur de sa cellule, mais une autopsie a révélé des traces de coups sur son corps.

Sa mort est depuis devenue un cri de ralliement pour les jeunes Kényans, qui continuent de descendre dans les rues malgré des rapports faisant état d'exécutions extrajudiciaires et d'enlèvements présumés par les forces de sécurité.

Les analystes estiment que cette montée de l'opinion publique devrait sérieusement inquiéter l'administration de Ruto à l'approche de la cérémonie commémorative prévue le 25 juin pour les victimes des tirs de la police sur les manifestants au parlement, un an plus tôt.

« Les jeunes refusent d'être pris en otage par la peur… Plus vous les réprimez, plus ils se lèvent pour eux-mêmes. C'est un paradoxe auquel ce gouvernement doit faire face », déclare Alenga Torosterdt, analyste politique kényan, à TRT Afrika.

Résurgence des protestations

Alors que le désenchantement face à l'hyperinflation persiste, les préoccupations concernant les violences policières ont alimenté une nouvelle vague de manifestations.

La mort d'Ojwang aurait révélé la nature systématique des violences d'État présumées contre les critiques, réels ou perçus.

Deux policiers ont été inculpés pour la mort de l'enseignant-blogueur, tandis que le sous-inspecteur général de la police, Eliud Lagat, que Ojwang aurait critiqué dans une publication sur X, s'est mis en retrait.

Les militants des droits humains affirment que le problème va bien au-delà des cas individuels.

« Nous avons assisté à une politisation des agences de sécurité. Au lieu de respecter la loi, elles suivent simplement les ordres venus d'en haut », déclare Hussein Khalid, un militant qui a assisté à l'autopsie d'Ojwang.

« Même en l'absence d'ordres directs, elles agissent en fonction de ce qu'elles croient acceptable pour les autorités. Au lieu de 'Au service de tous' (le slogan officiel de la police), elles ont transformé leurs responsabilités en service aux puissants. »

Équilibre des pouvoirs

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des manifestants marchant calmement vers des policiers armés, prenant des selfies et renvoyant des grenades lacrymogènes vers les véhicules de police.

La peur qui empêchait autrefois les gens de descendre dans la rue s'est largement dissipée.

Beaucoup de jeunes considèrent la résurgence de leur mouvement comme le précurseur d'un nouvel ordre politique.

Nerima Wako, directrice d'une organisation de jeunesse axée sur l'engagement politique, estime qu'un mouvement dirigé par des jeunes et échappant au contrôle du gouvernement indique un changement dans l'équilibre des pouvoirs.

« C'est une grande victoire » pour les jeunes, déclare Wako à TRT Afrika, ajoutant que le mouvement de masse mettait les politiciens sous pression. « Cela montre que nous sommes à l'aube d'une percée », dit-elle.

Le mouvement a accompli quelque chose d'inédit dans la politique kényane : une mobilisation soutenue qui transcende les divisions ethniques qui ont longtemps défini le paysage politique du pays.

« Je pense que le plus grand succès que nous avons accompli, et c'est quelque chose dont nous sommes fiers, est l'éveil des consciences. Les Kényans sont désormais plus conscients et plus vigilants. Avec les réseaux sociaux, rien ne passe inaperçu », affirme l'activiste Khalid.

L'avenir politique

La direction que prendra ce mouvement de jeunesse pour le Kenya reste une question ouverte.

La décision du président Ruto, il y a un an, de former un « cabinet d'unité » avec des membres du principal parti d'opposition a été largement perçue comme une trahison par le vétéran de l'opposition Raila Odinga, laissant les jeunes manifestants se sentir abandonnés par les figures politiques traditionnelles.

« La trahison fait mal, mais je pense que c'est parfait en termes de timing. Cela nous donne deux ans pour réaliser qu'ils ne se soucient pas de nous », estime Wako.

Certains pensent que les jeunes canaliseront leur énergie de protestation dans la politique électorale en vue des élections de 2027.

« Nous allons voir de nouveaux visages entrer en politique. Les jeunes sont en train de créer des partis politiques et de travailler à établir des coalitions avec des partis plus petits existants », ajoute Wako à TRT Afrika.

Elle espère qu'une coalition politique alternative prendra forme d'ici la fin de l'année.

Pour l'instant, les jeunes manifestants poursuivent leur marche déterminée, insensibles aux pressions de l'appareil d'État.