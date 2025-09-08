Par Djoomart Otorbaev
Lorsque le président Recep Tayyip Erdogan s'est adressé à un parterre de dirigeants mondiaux lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, en Chine, cela a marqué un moment charnière pour la Turquie ainsi que pour ce bloc représentant 41 % de la population mondiale.
Pour la Turquie, la symbolique de la participation d'Erdogan va bien au-delà de la cérémonie. Ankara est le premier et le seul membre de l'OTAN à détenir le statut de partenaire de dialogue de l'OCS, une distinction qu'il possède depuis 2012.
Cette position rare met en lumière l'effort délibéré de la Turquie pour naviguer entre deux mondes : ancrée dans ses alliances occidentales traditionnelles, tout en investissant de plus en plus dans des partenariats eurasiens.
Alors que le pouvoir mondial se fracture en camps rivaux, Ankara se présente comme un pont entre eux—un pays placé de manière unique pour naviguer entre Bruxelles, Pékin, Washington et Moscou.
Sous la direction d'Erdogan, la Turquie a progressivement élargi son empreinte au sein de l'OCS.
En 2017, elle a présidé le Club énergétique de l'OCS, un rôle qui a placé Ankara au cœur des discussions sur les ressources critiques de l'Eurasie.
Plus récemment, le commerce avec la Chine et la Russie, les deux puissances dominantes de l'OCS, a connu une forte augmentation, soulignant la logique économique d'un engagement plus profond.
Cependant, l'intérêt d'Ankara pour l'OCS n'est pas purement transactionnel.
Pour la Turquie, l'organisation est également une porte d'entrée vers l'Asie centrale, où le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, membres fondateurs de l'OCS, partagent des liens culturels, linguistiques et politiques avec Ankara à travers l'Organisation des États turciques.
La candidature de l'Azerbaïdjan à une adhésion complète à l'OCS amplifie encore cette dimension turcique.
L'OCS offre ainsi à la Turquie un levier géopolitique et une plateforme pour concilier son identité de puissance de l'OTAN et d'acteur eurasien.
Un sommet aux conséquences mondiales
Du 31 août au 1er septembre, Tianjin a accueilli un rassemblement qui pourrait redéfinir la géopolitique eurasienne.
L'OCS, autrefois un forum de sécurité restreint conçu pour lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, s'est transformée en l'une des alliances régionales les plus influentes du XXIe siècle.
Avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Biélorussie et les républiques d'Asie centrale comme membres à part entière, l'OCS représente désormais un vaste bloc qui compte pour plus de 34 % du PIB mondial.
Le sommet de cette année s'est tenu dans un contexte de multiples crises mondiales : la guerre en Ukraine, l'instabilité au Moyen-Orient, les nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump perturbant le commerce mondial, et la rivalité croissante entre Washington et Pékin.
Dans ce contexte turbulent, l'OCS se distingue comme l'un des rares lieux où des rivaux tels que la Chine et l'Inde, ou l'Inde et le Pakistan, s'assoient à la même table.
Sa capacité à favoriser même une coopération limitée est devenue une denrée rare à une époque de fragmentation géopolitique croissante.
Bien que les dix chefs d'État et de gouvernement de l'OCS aient assisté au sommet, la présence de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, était particulièrement significative, marquant sa première visite en Chine depuis 2018 et signalant un possible dégel des relations sino-indiennes.
Plus d'une douzaine de dirigeants de pays observateurs et partenaires de dialogue ainsi que des chefs de grandes organisations internationales ont également participé à cet événement de deux jours.
La stratégie équilibrée de la Turquie
La présence d'Erdogan en tant qu'invité d'honneur dans cette arène bondée souligne l'importance croissante de la Turquie pour l'OCS.
Ankara n'est pas membre à part entière, mais sa présence complique les récits simplistes opposant l'Est à l'Ouest.
L'OTAN et l'OCS ont longtemps été perçues comme représentant des pôles géopolitiques opposés.
Pourtant, la Turquie, alliée fondatrice de l'OTAN, se positionne de plus en plus comme un connecteur plutôt qu'un captif d'un seul camp.
Cela n'est pas sans risques. L'ouverture d'Ankara aux forums eurasiens a suscité des interrogations dans les capitales occidentales, où le scepticisme envers la Chine et la Russie s'est renforcé.
Mais Erdogan a montré une habileté à jouer sur les deux tableaux, utilisant l'adhésion de la Turquie à l'OTAN pour obtenir des avantages en matière de défense, tout en exploitant les liens eurasiens pour l'énergie, le commerce et l'influence diplomatique.
La logique est pragmatique : dans un monde multipolaire, la prudence est une question de survie.
L'économie de la Turquie dépend fortement des marchés occidentaux, mais ses besoins énergétiques sont liés à la Russie, tandis que ses ambitions commerciales à long terme dépendent de l'initiative chinoise de la Ceinture et la Route.
L'OCS offre à Ankara une plateforme pour équilibrer ces intérêts, tout en se positionnant comme médiateur dans les conflits mondiaux, de la guerre en Ukraine aux crises au Moyen-Orient.
Les défis internes de l'OCS
L'OCS elle-même fait face à des divisions qui limitent sa cohésion.
Les rivalités de longue date entre l'Inde et le Pakistan, les inquiétudes concernant la domination économique de la Chine et les désaccords sur la guerre en Ukraine compliquent l'unité.
Cependant, même des résultats modestes comptent.
Dans la Déclaration de Tianjin finale, les participants au sommet ont réaffirmé leur engagement en faveur de la coopération en matière de sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue.
Le document a également abordé de nouveaux défis : les dirigeants ont convenu de contrer ensemble les risques liés à l'intelligence artificielle et ont soutenu le droit souverain des États de réguler Internet.
Les participants ont également condamné les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ainsi que les décès de civils à Gaza.
Cependant, comme dans la Déclaration d'Astana de 2024, le document final ne mentionne pas l'Ukraine.
Pour la Turquie, participer à ces débats est en soi une réussite.
Cela permet à Ankara d'influencer les agendas eurasiens, de renforcer les liens bilatéraux et de démontrer à ses alliés occidentaux qu'elle dispose d'options au-delà de l'OTAN et de l'UE.
Les récents mouvements d'Ankara, médiation entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de céréales, expansion commerciale avec la Chine tout en maintenant des liens de défense avec l'OTAN, et développement de partenariats en Asie centrale, suggèrent qu'elle voit une valeur dans le maintien de sa flexibilité.
Cette flexibilité, cependant, est précisément ce qui donne à la Turquie son levier : elle peut écouter à la fois Pékin et Moscou d'une manière que l'Europe occidentale ne peut pas, tout en maintenant une influence à Bruxelles et Washington d'une manière que les États de l'OCS ne peuvent pas.
À une époque où un seul pôle ne définit plus l'ordre mondial, cette double identité fait de la Turquie l'un des rares acteurs capables de naviguer entre les divisions.