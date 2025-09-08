Par Djoomart Otorbaev

Lorsque le président Recep Tayyip Erdogan s'est adressé à un parterre de dirigeants mondiaux lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, en Chine, cela a marqué un moment charnière pour la Turquie ainsi que pour ce bloc représentant 41 % de la population mondiale.

Pour la Turquie, la symbolique de la participation d'Erdogan va bien au-delà de la cérémonie. Ankara est le premier et le seul membre de l'OTAN à détenir le statut de partenaire de dialogue de l'OCS, une distinction qu'il possède depuis 2012.

Cette position rare met en lumière l'effort délibéré de la Turquie pour naviguer entre deux mondes : ancrée dans ses alliances occidentales traditionnelles, tout en investissant de plus en plus dans des partenariats eurasiens.

Alors que le pouvoir mondial se fracture en camps rivaux, Ankara se présente comme un pont entre eux—un pays placé de manière unique pour naviguer entre Bruxelles, Pékin, Washington et Moscou.

Sous la direction d'Erdogan, la Turquie a progressivement élargi son empreinte au sein de l'OCS.

En 2017, elle a présidé le Club énergétique de l'OCS, un rôle qui a placé Ankara au cœur des discussions sur les ressources critiques de l'Eurasie.

Plus récemment, le commerce avec la Chine et la Russie, les deux puissances dominantes de l'OCS, a connu une forte augmentation, soulignant la logique économique d'un engagement plus profond.

Cependant, l'intérêt d'Ankara pour l'OCS n'est pas purement transactionnel.

Pour la Turquie, l'organisation est également une porte d'entrée vers l'Asie centrale, où le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, membres fondateurs de l'OCS, partagent des liens culturels, linguistiques et politiques avec Ankara à travers l'Organisation des États turciques.

La candidature de l'Azerbaïdjan à une adhésion complète à l'OCS amplifie encore cette dimension turcique.

L'OCS offre ainsi à la Turquie un levier géopolitique et une plateforme pour concilier son identité de puissance de l'OTAN et d'acteur eurasien.

Un sommet aux conséquences mondiales

Du 31 août au 1er septembre, Tianjin a accueilli un rassemblement qui pourrait redéfinir la géopolitique eurasienne.

L'OCS, autrefois un forum de sécurité restreint conçu pour lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, s'est transformée en l'une des alliances régionales les plus influentes du XXIe siècle.

Avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Biélorussie et les républiques d'Asie centrale comme membres à part entière, l'OCS représente désormais un vaste bloc qui compte pour plus de 34 % du PIB mondial.

Le sommet de cette année s'est tenu dans un contexte de multiples crises mondiales : la guerre en Ukraine, l'instabilité au Moyen-Orient, les nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump perturbant le commerce mondial, et la rivalité croissante entre Washington et Pékin.

Dans ce contexte turbulent, l'OCS se distingue comme l'un des rares lieux où des rivaux tels que la Chine et l'Inde, ou l'Inde et le Pakistan, s'assoient à la même table.

Sa capacité à favoriser même une coopération limitée est devenue une denrée rare à une époque de fragmentation géopolitique croissante.

Bien que les dix chefs d'État et de gouvernement de l'OCS aient assisté au sommet, la présence de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, était particulièrement significative, marquant sa première visite en Chine depuis 2018 et signalant un possible dégel des relations sino-indiennes.

Plus d'une douzaine de dirigeants de pays observateurs et partenaires de dialogue ainsi que des chefs de grandes organisations internationales ont également participé à cet événement de deux jours.

La stratégie équilibrée de la Turquie