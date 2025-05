La France a remis sa première base militaire dans le cadre du retrait de ses forces militaires du Tchad, ont annoncé jeudi les armées française et tchadienne.

Le chef d'état-major de l'armée tchadienne a déclaré que la base de Faya-Largeau, dans le nord du pays, avait été remise et qu'il informerait le public de l'avancement du retrait des forces françaises des bases d'Abéché, dans l'est du pays, et de N'Djamena, la capitale.

Les troupes françaises sont parties à bord de véhicules en direction de la capitale N'Djamena, située à 780 kilomètres au sud du pays, sans donner de chiffre précis.

"Le transfert s'est déroulé conformément au calendrier et aux conditions convenus avec le Tchad", a déclaré séparément le chef d'état-major des armées françaises.

Le mois dernier, le Tchad a brusquement mis fin à la coopération militaire avec son ancienne puissance coloniale et les troupes françaises ont commencé à quitter le pays vendredi dernier, dix jours après le départ des avions de guerre français.

Cette décision intervient alors que le Tchad organise des élections législatives et locales dimanche.

L'armée française disposait d'un millier de personnes dans le pays.

L'armée tchadienne a déclaré qu'un Antonov 124 avait décollé jeudi avec 70 tonnes de fret dans le cadre du retrait.

Les autorités françaises ont précisé que les véhicules militaires quitteraient le pays d'ici janvier et seraient rapatriés via le port camerounais de Douala.

Le Tchad était un maillon essentiel de la présence militaire française en Afrique et son dernier point d'appui dans la région du Sahel après le retrait forcé des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la suite d'une série de coups d'État militaires.