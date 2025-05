La perspective d'un Soudan pacifique semblait plausible pour des millions de personnes prises au piège entre frappes aériennes, attaques terrestres, famine et maladies, alors que la guerre semblait s'essouffler.

Le cours de la guerre a basculé en faveur de l'armée, qui a repris des sites stratégiques à Khartoum, notamment l'aéroport, le palais présidentiel et la banque centrale.

Le 26 mars 2025, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a fait un retour marquant au siège du pouvoir du pays, pour la première fois depuis le début de la guerre le 15 avril 2023, un événement qui a suscité une euphorie à travers le Soudan et au-delà de ses frontières.

« Il y a des raisons d'être optimiste après que Khartoum a été déclarée libérée, mais une grande partie du pays reste encore en conflit », a déclaré Davis Makori, spécialiste des politiques humanitaires et de plaidoyer pour l'organisation caritative PLAN International, à TRT Afrika.

La reprise de Khartoum représente un gain significatif pour l'armée soudanaise alors que la guerre se poursuit.

Le conflit a éclaté le 15 avril 2023, après que le chef des Forces armées soudanaises (FAS), le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est brouillé avec son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, qui commande les Forces de soutien rapide (RSF), une force paramilitaire.

Après avoir été chassées de Khartoum, les RSF ont intensifié leurs attaques au Darfour, en particulier autour de la ville d'el-Fasher.

Des rapports indiquent que plus de 300 personnes ont été tuées lors de l'offensive terrestre des RSF, qui a débuté le 11 avril, ciblant les camps de Zamzam et d'Abu Shouk, où des milliers de personnes déplacées s'abritaient. Ce fut un nouvel épisode d'horreur.

« Après avoir été affamées, bombardées et privées d'une aide vitale, les personnes dans le camp de déplacés de Zamzam, près d'el-Fasher, sont de nouveau attaquées », a déploré Marion Ramstein, coordinatrice des urgences pour MSF au Darfour-Nord.

« Il y a des rapports de personnes fuyant dans toutes les directions et de nombreuses victimes, bien que nous ne puissions pas encore vérifier combien exactement. »

Relief International, la seule organisation humanitaire internationale encore active à Zamzam lors de l'attaque, a confirmé la mort de 9 membres de son personnel travaillant dans une clinique logée dans le camp.

Les regards se tournent désormais vers l'armée soudanaise pour voir si elle « portera la guerre à Hemedti au Darfour », a indiqué Pascal Cuttat, conseiller principal au think tank Sahan basé au Kenya, à TRT Afrika.

Les enfants pris dans les lignes de tir

La guerre civile au Soudan, qui entre maintenant dans sa troisième année, a créé l'une des pires crises humanitaires au monde.

Près de 15 millions de personnes, soit un tiers de la population soudanaise, ont été contraintes d’abandonner leurs foyers et environ 24 000 ont été tuées, selon l'ONU.

Plus de 30 millions de personnes — soit plus de la moitié de la population du pays — ont désormais besoin d'une aide humanitaire, selon l'ONU.

Les violences basées sur le genre ont explosé à travers le Soudan, avec 12,1 millions de femmes et d'enfants à risque.

Depuis le début de 2024, au moins 221 cas de viols d'enfants ont été enregistrés, selon l'UNICEF, qui a averti que « des enfants âgés d'à peine un an » ont été ciblés.

« L'impact psychologique à long terme de cette crise sur les enfants sera sévère, même si le conflit se termine demain », a expliqué Makori de PLAN International.

« Non seulement ces enfants ont été confrontés à la négligence et aux abus, et ont souffert de l'indignité de devoir vivre dans des sites de déplacement, mais ils ont également perdu l'accès formel à l'éducation, leurs amis, leurs parents, et tout semblant de normalité dans leur vie. Ce qui est devenu normal pour eux, c'est en réalité le langage du traumatisme et de la guerre. »

Pour atténuer leur traumatisme et les aider à guérir de leurs blessures invisibles, des agences humanitaires comme Plan International ont créé des espaces spécialement adaptés aux enfants, où ils peuvent jouer à nouveau et être les enfants qu'ils sont.

« Le premier jour, les enfants étaient effrayés, ils avaient peur, mais nous avons pu les intégrer dans l'espace et l'atmosphère s'est améliorée », a confié Nasra Abdalla, facilitatrice des espaces adaptés aux enfants de PLAN International dans le sud-est du Soudan, à TRT Afrika.

« Les auteurs ont principalement ciblé les femmes et les filles, mais les hommes et les garçons ne sont pas épargnés », a fait savoir l'UNICEF.

Asma, dont le vrai nom n'est pas révélé, a survécu à de multiples horreurs depuis qu'elle a fui son domicile à Khartoum avec ses enfants il y a 22 mois.

Elle a été victime d'un groupe d'hommes qui l'ont attaquée dans une plantation de bananes près du camp où elle se réfugiait dans l'État de Sennar, alors qu'elle cherchait de la nourriture pour ses enfants.

« J'ai essayé de leur parler, je leur ai dit qu'ils avaient le même âge que mon fils », se souvient Asma, ajoutant : « Puis c'est arrivé, j'ai eu de l'incontinence et de la diarrhée, mais je ne sais pas si c'était à cause de ce qu'ils m'ont fait. »

Pendant ce temps, le fragile système de santé du Soudan s'est effondré sous le poids de la guerre. Sans médecins à Sennar, Asma a dû se déplacer à nouveau avec ses enfants vers un autre camp de déplacés, à la recherche de soins.

« Quand je suis arrivée au camp, j'ai trouvé de l'aide auprès de PLAN International. J'ai demandé qu'ils me soignent mais qu'ils gardent l'agression secrète », a raconté la mère de cinq enfants.

« Je n'aime pas raconter mon histoire, mais il n'y a pas moyen d'y échapper si j'ai besoin de soutien et de traitement. Le traitement se passe bien, jusqu'à présent tout va bien. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai commencé le traitement. Je suis reconnaissante envers PLAN International. Sans eux, je n'aurais pas survécu car je m'étais isolée. »

Asma, maintenant sur la voie de la guérison, espère que les armes se tairont bientôt et que son pays pourra entamer le chemin de la réconciliation.