Le Burundi, un pays d'Afrique de l'Est, a été désigné en 2024 comme le pays le plus pauvre du monde dans le dernier rapport de la Banque mondiale.

Cette nation de plus de 12 millions d’habitants fait face à des difficultés économiques depuis plus de deux décennies, avec le PIB le plus bas du monde et une incapacité à rembourser sa dette, même avec des prêts à faible taux d’intérêt accordés par des institutions comme le Fonds international de développement (FID).

La Banque mondiale a identifié 26 pays parmi les plus pauvres du monde, caractérisés par les revenus par habitant les plus faibles.

La majorité de ces pays se trouvent en Afrique, à l’exception de l’Afghanistan, de l’Irak, de la Syrie et de la Corée du Nord, situés au Moyen-Orient et en Asie. Leur situation est si désastreuse qu’il leur faudrait “plus d’un siècle” pour réduire la pauvreté.

Au total, environ 500 millions de personnes sont confrontées à une pauvreté extrême. Les experts interrogés par TRT World attribuent cette stagnation au manque d’institutions solides et à l’insuffisance des infrastructures publiques et économiques, qu’ils jugent comme les principaux obstacles à la croissance et au développement de ces pays.

Mais qu’est-ce qui a causé cette stagnation ?

Les experts pointent du doigt le colonialisme comme facteur majeur, expliquant qu’il a laissé la plupart de ces 26 pays avec des infrastructures défaillantes, conduisant à un avenir économique sombre.

“Les empires ont extrait d'immenses richesses, même si certains d'entre eux ne les ont pas utilisé de manière particulièrement productive, comme l'Espagne, tandis que les colonies de peuplement ont simplement enclavé des terres qui sont devenues plus tard extrêmement précieuses“, explique William Booth, professeur d'histoire de l'Amérique latine à l'University College de Londres à TRT World.

Booth, expert en colonialisme, a déclaré que la présence des puissances coloniales dans des régions comme l’Afrique et l’Amérique latine empêchait leurs populations de progresser que ce soit dans les domaines de la religion, de la politique ou de la vie civique de base.

Les lauréats du prix Nobel, Daron Acemoglu et James A. Robinson, apportent une nouvelle perspective centrée sur le colonialisme et la pauvreté actuelle.

Dans leur dernier livre Pourquoi les nations échouent, Acemoglu et Robinson fournissent des preuves convaincantes de la manière dont les institutions établies pendant la colonisation européenne continuent aujourd’hui d’influencer la prospérité de ces nations.

Les pays qui étaient relativement plus riches à l’époque coloniale figurent aujourd’hui parmi les plus pauvres, affirment-ils dans le livre. Ils établissent une corrélation entre la lourde perte de capital humain – en raison des massacres de masse perpétrés par les forces coloniales – et le ralentissement de la croissance économique qui continue aujourd’hui d’affecter le PIB de ces pays.