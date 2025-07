Les visas de séjour temporaire aux Etats-Unis sont désormais limités à trois mois pour les citoyens nigérians, a annoncé mardi l'ambassade américaine à Abuja, capitale du Nigeria.

"À compter de ce jour, la plupart des visas non diplomatiques et non destinés aux immigrés délivrés aux citoyens nigérians seront des visas à entrée unique d'une durée de validité de trois mois", a expliqué l'ambassade américaine dans un communiqué.

Cette mesure s'inscrit dans la "mise à jour" de la politique de réciprocité des Etats-Unis en ce qui concerne les visas non destinés à l'immigration.

Plusieurs pays sont concernés par cette nouvelle mesure, mais leur liste n'a pas encore été rendue publique, hormis le Nigeria.

Durcissement des conditions

Auparavant, les Nigérians souhaitant se rendre aux Etats-Unis pouvaient obtenir un visa d'une durée variable selon les motifs de leur séjour: tourisme, affaires, études, travail temporaire, ou dans le cas de fiançailles avec un citoyen américain.

Ces derniers mois, le président américain Donald Trump a amorcé un durcissement des conditions d'octroi de visas pour de nombreux pays, notamment africains.

En juin, les ressortissants de douze pays ont été interdits d'entrée sur le sol américain: le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Erythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan pour l'Afrique, en plus de viser l'Afghanistan, la Birmanie, Haïti, l'Iran et le Yémen. En représailles, le Tchad a suspendu l'octroi de visa pour les citoyens américains.

Sept autres pays sont visés par des restrictions: le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.

L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très agressive, explique la présence des pays sur cette liste par l'absence d'administrations efficaces et la tendance des ressortissants de certains pays à rester aux Etats-Unis après l'expiration de leurs visa.