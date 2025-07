Recep Tayyip Erdogan a espéré que les mesures importantes prises pour une Turquie sans terrorisme "apporteront des résultats positifs", alors qu'un groupe de terroristes du PKK a déposé les armes.

Dans une déclaration sur X vendredi, Erdogan a souhaité que Dieu lui accorde le succès sur la voie visant à garantir "la sécurité de notre nation, la paix de notre peuple et l'instauration d'une paix durable dans notre région".

Le groupe de terroristes du PKK a déposé ses armes et les a détruites dans la province de Souleimaniye, au nord de l'Irak.

Groupe terroriste dissous

Un groupe de terroristes, dont 15 femmes, a détruit ses armes en les jetant dans un grand chaudron en feu.

En mai, le groupe terroriste a décidé de se dissoudre et de déposer les armes. Cette annonce faisait suite à une déclaration faite en février par Abdullah Öcalan, meneur du PKK emprisonné, qui appelait à la dissolution de l'organisation et de ses groupes affiliés, appelant à la fin de la campagne armée qui dure depuis plus de quatre décennies.

Au cours de ses 40 ans de campagne terroriste contre la Turquie, le PKK – classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne – a causé la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.