Les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo se sont retirés de la cité de Walikale, décrivant cette action comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus avec le gouvernement la semaine prochaine.

Le M23 s'est emparé des deux plus grandes villes de l'est du Congo au cours d'une avancée rapide depuis janvier, qui a fait des milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leurs foyers.

Les combats ont fait craindre une guerre régionale plus large, car les voisins du Congo, l'Ouganda et le Burundi, ont également des troupes dans la région.

Le gouvernement du Congo et les rebelles du M23 prévoient de tenir leurs premiers pourparlers directs à Doha le 9 avril, ont déclaré cette semaine des sources des deux parties.

Situé le long d'une route reliant quatre provinces de l'est du Congo, Walikale se trouve dans une région riche en minerais, notamment en étain.

Le groupe rebelle M23 s'était engagé à se retirer de Walikale le mois dernier, mais n'y est pas parvenu dans un premier temps, accusant l'armée congolaise d'être revenue sur ses propres engagements et de ne pas avoir retiré ses drones d'attaque.

Retrait du groupe rebelle M23

Deux habitants et un responsable local ont confirmé à Reuters cette semaine qu'ils avaient quitté la cité. Le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, a déclaré vendredi à Reuters que les troupes congolaises étaient sur place, confirmant le départ des rebelles du M23.

Les Nations unies et les gouvernements occidentaux affirment que le Rwanda a fourni des armes et des troupes au groupe rebelle M23. Le Rwanda a nié soutenir le M23 et affirme que ses militaires ont agi en légitime défense contre l'armée congolaise et une milice fondée par les auteurs du génocide de 1994.

