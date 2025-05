Six personnes ont été tuées dans un crash d'un avion ambulance au Chili, ont annoncé les autorités jeudi.

Gonzalo Duran, délégué présidentiel pour la région métropolitaine, a déclaré à la presse que l'épave de l'avion avait été retrouvée dans une zone montagneuse près de la ville de Curacavi, dans la région métropolitaine.

Duran a confirmé que les six personnes à bord - le pilote, le copilote, le médecin, l'infirmière, le patient et l'accompagnateur du patient - ont trouvé la mort dans l'accident.

Le président chilien Gabriel Boric a également présenté ses condoléances dans un communiqué publié sur son compte de médias sociaux.

"J'adresse mes plus sincères condoléances et mon amour aux familles des six personnes qui ont perdu la vie dans le tragique accident d'une ambulance aérienne dans la région de Curacavi", a écrit Boric.

Il a ajouté : "À la suite de cette perte douloureuse, je voudrais remercier sincèrement les institutions de l'État qui ont travaillé rapidement et avec diligence pour localiser les victimes et minimiser l'impact de l'incident. En ces temps difficiles, je partage la douleur des familles des victimes et souligne une fois de plus l'importance de la solidarité".