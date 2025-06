Le 5 juin, le président des États-Unis, Donald Trump, et le propriétaire des entreprises Tesla et SpaceX, Elon Musk, se sont violemment affrontés sur les réseaux sociaux. La controverse a éclaté autour d’un projet de loi républicain et de la suppression des subventions pour les véhicules électriques.

Le conflit a commencé après que Trump, lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, a critiqué Musk. Il a accusé l’entrepreneur de s’opposer au projet de loi républicain visant à prolonger les avantages fiscaux et à ajuster le budget.

« Je préférerais qu’il me critique directement plutôt que de s’en prendre au projet de loi, car ce projet est incroyable », a déclaré Trump. Il a ajouté que Musk était « contrarié parce que nous avons supprimé les incitations pour l’industrie des véhicules électriques — ce qui représente des milliards de dollars ». Selon le président, le PDG de Tesla connaissait tous les détails du projet depuis le début.

Musk a répondu par un message sur le réseau social X, affirmant qu’il n’était pas au courant de la suppression des avantages fiscaux et qualifiant les propos de Trump de mensonges. Il a également souligné que c’est grâce à son soutien que Trump est élu président et que les républicains ont obtenu le contrôle de la Chambre des représentants.

« Quelle ingratitude », a-t-il écrit.

En réponse, sur le réseau social Truth Social, Trump a laissé entendre qu’il pourrait mettre fin aux subventions pour les entreprises de Musk. « Le moyen le plus simple d’économiser des milliards et des milliards de dollars du budget est de mettre fin aux subventions et aux contrats publics d’Elon. Je me suis toujours demandé pourquoi Biden ne l’a pas fait ! », a écrit le président américain. Il a également suggéré que Musk « a perdu la tête » lorsqu’on lui a demandé de quitter le gouvernement.

Musk a répliqué en déclarant qu’il était « temps de lâcher une véritable bombe ». Il a affirmé que Trump figurait dans les soi-disant « dossiers Epstein » — des documents liés au financier Jeffrey Epstein, accusé de trafic de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle. Musk a estimé que c’est pour cette raison que ces dossiers n’ont pas été rendus publics, bien qu’il n’ait fourni aucune preuve.

Par la suite, il a annoncé que SpaceX commencerait immédiatement à retirer de la circulation son vaisseau spatial Dragon. Actuellement, ce vaisseau est le seul aux États-Unis à transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) sans recourir aux Soyouz russes.

« À la lumière des déclarations du président concernant l’annulation de mes contrats publics, SpaceX commencera immédiatement à retirer de la circulation son vaisseau spatial Dragon », a écrit Musk. Il a également exigé que Trump soit destitué et remplacé par le vice-président J.D. Vance.

Tesla plonge en bourse

Suite à cet échange, les actions de Tesla ont chuté de plus de 15 % en trois heures. Elles ont ensuite légèrement rebondi, avant de recommencer à baisser.

Pendant la campagne électorale, Musk était l’un des plus grands donateurs de Trump. Après la victoire du républicain, il a été nommé à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), chargé de réduire les dépenses budgétaires, notamment en licenciant les fonctionnaires inefficaces.

Les médias qualifiaient Musk de « principal leader non élu au monde » et rapportaient qu’il était devenu la deuxième personne la plus influente à la Maison-Blanche. Cependant, son travail à la tête du DOGE a suscité une vague de critiques, et ses relations avec Trump se sont refroidies.

Depuis avril, ils ne se mentionnaient presque plus sur les réseaux sociaux. Le 30 mai, Musk a quitté son poste à la tête du DOGE. Officiellement, la raison invoquée était une limite de temps : un poste de fonctionnaire spécial ne peut être occupé plus de 130 jours par an.

Ce même jour, Trump et Musk ont tenu une conférence de presse conjointe. À ce moment-là, ils parlaient encore l’un de l’autre en termes positifs.