Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné le rôle crucial de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme et a réitéré l'engagement de la Turquie à augmenter ses dépenses de défense, alors qu'il s'adressait aux autres dirigeants lors du sommet de l'OTAN à La Haye mercredi.

« L'OTAN joue un rôle important en matière de lutte contre le terrorisme ; la Turquie a toujours été claire à ce sujet », a déclaré Erdogan, mettant en avant les préoccupations de longue date de son pays face aux menaces terroristes dans la région.

« La Turquie a été directement touchée par le terrorisme, et en tant qu'allié, nous prenons cela très au sérieux. »

Erdogan a affirmé que le succès de l'alliance contre le terrorisme repose sur l'unité et la coordination. « Nous avons convenu que la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace que si les alliés coopèrent », a-t-il indiqué.

En abordant les engagements financiers du bloc, Erdogan a salué les alliés de l'OTAN pour l'augmentation de leurs budgets de défense, affirmant : « Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons augmenter nos dépenses de défense à 5 % de notre PIB ; c'est ce à quoi nous nous sommes engagés. »

Il a ajouté : « La Turquie est très proche de remplir cet engagement de 5 %. »

« De nouvelles crises continuent d'émerger dans le monde d'aujourd'hui, et cet engagement montre que l'OTAN est prête et déterminée à rester unie », a précisé Erdogan, en référence à l'instabilité régionale et aux menaces mondiales plus larges.

En évoquant la guerre en cours en Ukraine, Erdogan a souligné le rôle de la Turquie en tant que médiateur diplomatique.

« Une guerre fait rage en Ukraine, et cela a des répercussions régionales et internationales », a-t-il rappelé.

« En mars 2022, nous avons accueilli un sommet à Istanbul, qui a été interrompu, mais l'accord sur les céréales et l'échange de prisonniers de guerre ont été quelques-uns des résultats concrets de ce processus », a-t-il ajouté.

« Les parties ont également confiance en nous, et c'est pourquoi nous avons initié un nouveau processus à Istanbul. »

Erdogan a adopté un ton prudemment optimiste concernant la diplomatie future.

« Nous croyons qu'il existe une fenêtre d'opportunité, et il faut en tirer parti », a-t-il signalé.

« Espérons que nous allons ouvrir la voie à une paix durable entre la Russie et l'Ukraine. »

Le sommet de l'OTAN se poursuit jusqu'à jeudi, avec des dirigeants qui devraient publier un communiqué conjoint renforçant les engagements de défense élargis de l'alliance.