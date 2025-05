Près de deux ans après le déclenchement de la guerre dévastatrice au Soudan, le conflit se poursuit, avec les Forces armées soudanaises (FAS) progressant vers la capitale Khartoum, tandis que les Forces de soutien rapide (FSR) cherchent à établir un gouvernement parallèle.

Depuis l'éclatement des hostilités entre les FAS et les FSR en avril 2023, des milliers de victimes ont été dénombrées et plus de 12 millions de personnes ont été déplacées. Alors que la crise humanitaire s'intensifie, des interrogations persistent sur l'avenir du pays et sur les perspectives d'une résolution pacifique du conflit.

Les développements récents, notamment la tentative des FSR de créer un gouvernement parallèle, ont suscité des réactions mitigées de la part des observateurs.

Bien que l’armée soudanaise ait réalisé des avancées territoriales importantes, alimentant l’espoir d’une fin des combats, des craintes croissantes émergent que le pays puisse se fragmenter davantage, les FSR cherchant à consolider leur influence politique.

Le pari du gouvernement parallèle des FSR

Le 22 février, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés ont signé une "charte politique" au Kenya, déclarant leur intention de former un gouvernement distinct des autorités soudanaises.

Selon l'analyste soudanais Jihad Mashamoun, cette initiative des FSR est une réaction à leurs récentes pertes territoriales et aux sanctions internationales imposées à leur leader, Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti.

"Les FSR ont perdu en crédibilité depuis le début du conflit, en particulier aux yeux de la communauté internationale, en raison du génocide et des crimes qu'ils ont commis au Soudan", a déclaré Mashamoun à Anadolu.

Il a expliqué que le principal motif des FSR pour tenter de former un gouvernement parallèle est leur "besoin de reconnaissance et de légitimité."

Mashamoun a comparé la situation à celle de la Libye, où le commandant militaire rival Khalifa Haftar a effectivement divisé le pays en deux factions – l'une sous son contrôle à l'est et l'autre sous le gouvernement reconnu par l'ONU à l'ouest.

Il a ajouté que Hemedti souhaite suivre les pas de Haftar au Soudan.

L'analyste a également averti que la formation d'un gouvernement parallèle pourrait avoir des conséquences régionales plus larges.

Une préoccupation particulière est que les tribus arabes qui migrent entre le Sahel pourraient se rebeller contre le gouvernement tchadien, dirigé par le président Mahamat Idriss Déby, qui "vient d'une tribu principalement africaine", a-t-il précisé.

"Mahamat craint que si les FSR remportent la victoire au Soudan, ils ne se retournent contre lui et le Tchad", a ajouté Mashamoun.

Il a également suggéré qu'un gouvernement parallèle pourrait influencer les routes d'immigration illégale vers l'Europe, que les FSR pourraient utiliser comme levier pour faire pression sur les pays européens afin qu'ils reconnaissent leur autorité.

Il existe également une possibilité que ces développements entraînent l'implication de puissances extérieures soutenant Hemedti, ce qui compliquerait davantage le conflit, a ajouté Mashamoun.

Les avancées des SAF et leur mainmise

L'armée soudanaise a réalisé des gains significatifs ces dernières semaines, capturant récemment la ville stratégique d'El-Obeid, mettant fin à un siège de deux ans imposé par les Forces de soutien rapide (FSR), et progressant dans la capitale Khartoum.

"Cette guerre a commencé comme une lutte pour le pouvoir à Khartoum, et Khartoum reste le prix le plus important de la guerre", a déclaré Alan Boswell, directeur du projet de la Corne de l'Afrique à l'International Crisis Group, à Anadolu.

"Si l'armée soudanaise reprend le contrôle total de Khartoum, elle aura atteint son principal objectif militaire. Nous assisterons probablement à des combats déplacés vers d'autres régions du Soudan, y compris le Darfour et le Kordofan."

Mashamoun a également souligné que la reconquête de Khartoum serait une victoire symbolique et stratégique, envoyant le message que "l'État a survécu à l'assaut des FSR" et à leur tentative de démanteler les structures de gouvernance du Soudan.

L'armée soudanaise progresse de manière régulière depuis septembre, a-t-il ajouté, et offre également l'amnistie aux anciens officiers et soldats des FSR qui choisissent de changer de camp, affaiblissant ainsi davantage la force paramilitaire.

Avec l'armée soudanaise qui s'approche du contrôle total de Khartoum, l'attention se porte maintenant sur le Darfour, où les forces gouvernementales et les groupes armés alliés se mobilisent pour repousser les FSR de la région, a-t-il expliqué.

Au Darfour, l'armée soudanaise progresse de manière constante et se concentre sur "une nouvelle réalité politique", a précisé Mashamoun, également chercheur sur la Corne de l'Afrique.

À mesure que la situation évolue, les FSR, qui ont déjà perdu leur légitimité, souhaiteront négocier avec le chef du Conseil souverain du Soudan et le commandant en chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a-t-il ajouté.

La fin du conflit est-elle proche ?

Les experts restent prudents quant à savoir si les derniers développements signalent une fin imminente du conflit.

"Compte tenu des enjeux élevés, nous craignons que le conflit ne s'intensifie davantage avant de se désescalader, alors que des pays extérieurs se battent pour influencer l'issue du conflit soudanais", a déclaré Boswell.

Mashamoun a exprimé des préoccupations similaires, en affirmant qu'en termes de champ de bataille, "rien n'est certain."

Sur le plan politique, bien que Burhan puisse être ouvert à un accord avec les FSR, il pourrait faire face à une opposition de la part de ses généraux, a expliqué l'analyste soudanais.

"Certains pensent que la guerre se terminera bientôt, mais comment savons-nous que les FSR ne recruteront pas davantage de membres de tribus du reste du Sahel ou des mercenaires étrangers ?" a-t-il précisé.

"Une manière pour que cela se termine serait que les FSR soient désignées comme une organisation terroriste. Cela stopperait le financement et retirerait sa légitimité", a-t-il ajouté, précisant que cela dissuaderait également le soutien étranger pour le groupe.

Cependant, Mashamoun a noté que les États-Unis et leurs alliés ont été réticents à prendre de telles mesures, l'ancien président Joe Biden n'ayant imposé des sanctions contre Hemedti et Burhan qu'à la veille de quitter ses fonctions.

Selon Boswell, il y a presque aucune chance de médiation tant que l'armée soudanaise maintient son élan militaire actuel.

"Une fois que la poussière sera retombée, les discussions sur l'issue du conflit tourneront probablement autour de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, les pays de la région ayant le plus d'influence sur la guerre au Soudan", a-t-il déclaré.

Mashamoun a souligné que l’approche actuelle de la communauté internationale, qui traite les deux belligérants sur un pied d’égalité, a échoué.

Selon lui, quel que soit le vainqueur de la guerre, ce dernier devra faire face à une nouvelle bataille politique avec la population civile soudanaise, qui réclamera inévitablement la démocratie et des comptes pour les crimes de guerre commis durant le conflit.